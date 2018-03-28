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Загруженность дорог во Владивостоке составляет четыре балла
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Загруженность дорог во Владивостоке составляет четыре балла 

Primpress 28 марта 2018
Фото: Primpress
Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке в среду, 28 марта, составляет четыре балла, сообщает PRIMPRESS.
Заторы наблюдались частично по проспекту 100 лет Владивостоку и улицам Магнитогорской и Тухачевского, частично по улице Русской, по улице Выселковой в сторону улицы Снеговой, в районе улицы Луговой от транспортного путепровода в районе площади Баляева и до Рудневского моста, по улице Деревенской, частично по улицам Спиридонова, Воропаева и Борисенко, частично по улице Калинина, по улице Светланской в сторону центра, в районе путепровода по улице Гоголя в сторону транспортного кольца на Партизанском проспекте, частично по Партизанскому проспекту и по улице Некрасовской, частично по Военному шоссе, по Океанскому проспекту, частично по улице Мордовцева, в районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера в сторону улицы Суханова, частично по улице Пушкинской, по улице Алеутской, по улице Верхнепортовой, частично по улице Крыгина.
В районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера произошло ДТП.
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