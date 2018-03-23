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Жители новостроек в Красноярье получат отсрочку от платы за капремонт
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Жители новостроек в Красноярье получат отсрочку от платы за капремонт 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители новостроек в Красноярском крае могут получить отсрочку по платежам за капитальный ремонт, соответствующую поправку к закону рассмотрели в первом чтении депутаты Законодательного собрания.
Если сейчас жители новых домов могут не платить взносы первые 8 месяцев после его сдачи, то теперь предлагается увеличить этот срок до 2,5 лет. При этом федеральный закон позволяет дать отсрочку до 5 лет, это гарантийный срок дома. Напомним, чтобы закон начал действовать, надо чтобы он был принят во втором чтении.
— Не вижу препятствий, чтоб поправки были приняты во втором чтении, — считает один из инициаторов закона, Александр Глисков. — Предположительно, это произойдет уже в 20-х числах апреля и жители новостроек будут сразу освобождены от взносов.
Сейчас в краевом фонде капремонта проводят проверку московские чиновники. Они выясняют, почему на счетах организации лежит неизрасходованных 8 миллиардов, а дома не ремонтируются.
АиФ Красноярск: последние новости
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