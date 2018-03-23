В России составят реестр чиновников-коррупционеров

Реестр с именами чиновников, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции, создадут в России на сайте http://gossluzhba.gov.ru/reestr.

В него будут включать имена высших госчиновников, военнослужащих, полицейских, таможенников, пожарных, госслужащих, муниципальных служащих, сотрудников Центробанка , Пенсионного фонда, ТФОМС, Фонда соцстрахования, госкорпораций, уволенных из-за коррупции.

Информация будет размещена в течение 10 дней с момента подачи, ее сохранят на 5 лет. Удалить раньше срока ее можно будет в случае смерти лица, либо отмены его увольнения.