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В России составят реестр чиновников-коррупционеров
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В России составят реестр чиновников-коррупционеров 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Реестр с именами чиновников, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции, создадут в России на сайте http://gossluzhba.gov.ru/reestr.
В него будут включать имена высших госчиновников, военнослужащих, полицейских, таможенников, пожарных, госслужащих, муниципальных служащих, сотрудников Центробанка, Пенсионного фонда, ТФОМС, Фонда соцстрахования, госкорпораций, уволенных из-за коррупции.
Информация будет размещена в течение 10 дней с момента подачи, ее сохранят на 5 лет. Удалить раньше срока ее можно будет в случае смерти лица, либо отмены его увольнения.
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