Ещё
В Бодайбо полицейские спасли старушку, которая хотела выпрыгнуть из окна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бодайбо полицейские спасли старушку, которая хотела выпрыгнуть из окна 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Полицейские города Бодайбо, что на севере Иркутской области, спасли от падения с высоты третьего этажа пожилую женщину. Об этом сообщает ГУ МВД региона.
23 марта майор полиции Павел Ткачук и лейтенант полиции Дмитрий Куйдин совершали обычный рейд по улицам города. На улице Карла Либкнехта они заметили стоящую на подоконнике в открытом окне пенсионерку. Женщина угрожала выпрыгнуть.
Полицейские попытались ее успокоить, но она не хотела их слушать, и просила отойти. Тогда Павел Ткачук начал говорить с женщиной, пытаясь отвлечь, а его напарник забежал в подъезд и нашел квартиру, двери которой на счастье были открыты. Дмитрий Куйдин схватил женщину и затащил ее в квартиру. О случившемся полицейские рассказали родственникам пенсионерки и вызвали скорую помощь.
Кадры со старшукой с 35 секунды:
АиФ Иркутск: последние новости
Экспортные возможности АПК Приангарья обсудят в пресс-центре «АиФ-Иркутск» Ночь тротуарной астрономии пройдет в пяти городах Приангарья 24 марта Приангарье планирует экспортировать продовольственную пшеницу в Китай
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США715
Британия боится мести России9
Евросоюз отзывает посла из России63
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии291
Успенская устроила дебош на борту самолета31
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение