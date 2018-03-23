В Бодайбо полицейские спасли старушку, которая хотела выпрыгнуть из окна

Полицейские города Бодайбо , что на севере Иркутской области , спасли от падения с высоты третьего этажа пожилую женщину. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

23 марта майор полиции Павел Ткачук и лейтенант полиции Дмитрий Куйдин совершали обычный рейд по улицам города. На улице Карла Либкнехта они заметили стоящую на подоконнике в открытом окне пенсионерку. Женщина угрожала выпрыгнуть.

Полицейские попытались ее успокоить, но она не хотела их слушать, и просила отойти. Тогда Павел Ткачук начал говорить с женщиной, пытаясь отвлечь, а его напарник забежал в подъезд и нашел квартиру, двери которой на счастье были открыты. Дмитрий Куйдин схватил женщину и затащил ее в квартиру. О случившемся полицейские рассказали родственникам пенсионерки и вызвали скорую помощь.

Кадры со старшукой с 35 секунды: