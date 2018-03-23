В Бодайбо полицейские спасли пенсионерку, которая могла выпасть из окна

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» спасли пожилую женщину, которая находясь в неадекватном состоянии могла выпасть из окна третьего этажа.

В ходе рейдовых мероприятий на лице Карла Либкнехта г. Бодайбо оперативники уголовного розыска майор полиции Павел Ткачук и лейтенант полиции Дмитрий Куйдин заметили пожилую женщину, которая вела себя неадекватно и чуть не выпала из окна.

Полицейские незамедлительно приступили к ее спасению. Пока Павел Ткачук вел с ней разговор, пытаясь успокоить женщину, в это время Дмитрий Куйдин нашел кратчайший путь в ее квартиру. Проследовав туда, он своевременно схватил и затащил 85-летнюю женщину в помещение, предотвратив падение.

Сотрудники полиции сообщили о случившемся родственникам и вызвали на место происшествия наряд скорой помощи.