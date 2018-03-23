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В Бодайбо полицейские спасли пенсионерку, которая могла выпасть из окна
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В Бодайбо полицейские спасли пенсионерку, которая могла выпасть из окна 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» спасли пожилую женщину, которая находясь в неадекватном состоянии могла выпасть из окна третьего этажа.
В ходе рейдовых мероприятий на лице Карла Либкнехта г. Бодайбо оперативники уголовного розыска майор полиции Павел Ткачук и лейтенант полиции Дмитрий Куйдин заметили пожилую женщину, которая вела себя неадекватно и чуть не выпала из окна.
Полицейские незамедлительно приступили к ее спасению. Пока Павел Ткачук вел с ней разговор, пытаясь успокоить женщину, в это время Дмитрий Куйдин нашел кратчайший путь в ее квартиру. Проследовав туда, он своевременно схватил и затащил 85-летнюю женщину в помещение, предотвратив падение.
Сотрудники полиции сообщили о случившемся родственникам и вызвали на место происшествия наряд скорой помощи.
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