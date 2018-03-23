Защитить, обезвредить и роды принять. Один вечер с уфимской Росгвардией

20 марта журналисты Уфы приняли участие в рейде, организованном уфимскими сотрудниками Росгвардии. Корреспондент «АиФ-Башкортостан» в течение четырех часов патрулировала улицы города вместе с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Вечер выдался, к счастью для горожан и к сожалению для журналистов, вполне спокойной. Но бойцы показали и рассказали, какой он, ночной криминальный мир города.

«Владения» на 8 км Для начала журналисты прошли инструктаж в Управлении вневедомственной охраны. Главное — во время патрулирования не вмешиваться и не мешать сотрудникам, находиться на удалении. Там же дали примерить каску и удобный лёгкий бронежилет Кора МК-1.

«В нём ещё тепло, когда бежишь за преступником», — пошутил кто-то из бойцов.

В 19.00 часов в группе задержания №144 в составе капитана полиции Айрата Ишмакаева, старших сержантов Антона Жукова и Фината Шамсутдинова выехали на маршрут. Спустились с улицы Революционной на улицу Сагита Агиша, далее по Менделеева на Бакалинскую.

«Владения» бойцов — по правую руку. Длина маршрута — восемь километров, а за смену «прокатывают» около ста километров. Днём и вечером его обслуживают по пять экипажей. А всего Уфу патрулируют 30 групп днём и 31 — ночью, две — в Уфимском и один — в Иглинском районе. В каждом — по два сотрудника. Если возникают массовые драки, на выручку тут же «вылетают» 2-3 экипажа.

— А если в магазине через дорогу, в Кировском районе, сработает тревожная кнопка, среагируете?

— Если драка — то, да. Но сигнал с магазина к кировским коллегам на пульт уйдёт. Но взаимодействие присутствует, — пояснил Антон Жуков.

— А первую медицинскую помощь окажете?

— Естественно!

— А роды принять?

— Не приходилось, но сможем!

Ищут дозы мамы с малышами

Патрульная тихонько колесила по улицам, на небе чётко обозначился яркий месяц, город утопал в ночи. Всё было тихо и спокойно. Рация предательски молчала. Вторник — один из спокойных дней, но раз на раз не приходится.

Обычно тревожными выдаются пятница и выходные. Дебоширят, в основном, на севере столицы: кражи, грабежи, разбои, драки. Но чаще всего бойцам приходится сталкиваться с наркоманами. И, как бы парадоксально не звучало, они особенно активны на юге, где сосредоточены вузы, а не как раньше — в цыганских дворах.

Финат — водитель-профи. По ухабам и сугробам виртуозно въезжаем на территорию гаражного кооператива №37. Дороги здесь практически никто не чистит. Вообще за всё время рейда вдоль многочисленных гаражей по всему маршруту мы проезжали неоднократно. В основном здесь, вдали от людских глаз, дилеры и оставляют свои закладки. Торгуют обычно спайсами — травами, пропитанными химией. Нередко попадаются кристаллические и порошкообразные вещества.

«Наркодилеров на раз вычисляю среди прохожих и, даже, стоя в очереди в магазинах отмечаю: употребляет ли человек наркотики, — делится Антон. — Нюх на них что ли… Когда задерживаешь дилера, порой находишь у него до 30-ти доз. Выручка у них до сорока тысяч в день, поэтому бороться с ними крайне тяжело. Не, я всё могу понять, — мужик, но, когда видишь, как молодая женщина с грудничком на руках шарится в поисках дозы».

Тот самый нюх, видимо, и помог ему недавно ночью среди прохожих вычислить грабителей-наркоманов, отнявших на улице у повара ресторана айпад и телефон на сумму 40 тысяч рублей. Благо, заведение находилось недалеко и именно под охраной вневедомственной, поэтому ограбленная девушка, вернувшись, вбежала в него и нажала на тревожную кнопку.

Новогоднее дежурство

Клиентами вневедомственной охраны в основном являются хозяева жилья: квартиры, частные дома, коттеджи. Далее идут государственные и коммерческие предприятия, фирмы, организации, едально-питейные и развлекательные заведения, ТЭЦ и АЗС.

Рекламировать свою работу не приходится — реагируют моментально, за кратчайшее время приезжают на место ЧП, обязанности исполняют чётко. Наверное, подобная оперативность и смогла коллегам Фината в прошлом году практически на месте схватить грабителя. А дело было так. Двое злоумышленников вошли в «ювелирку», и пока один из них сладко отвлекал продавщиц, другой успел стащить выставочный лоток «набитый» золотом на полтора миллиона. Спрятал лоток под куртку и уже выходил из торгового центра…

Работают бойцы по графику. Айрат и Финат в ночь на Новый год патрулировали город единожды, зато Антону за 5 лет службы «досталось» три раза. И первое дежурство он никогда не забудет.

— Это было под утро. Смена почти закончилась, но другой маршрут позвал на помощь: мужчина бегает с ножом по магазину в районе железнодорожного вокзала — продавцы нажали на «тревожку», — рассказывает Антон. — Подъезжаем, но тот уже сбежал домой. Также подоспел участковый. Картина маслом: совершенно неадекватный мужик вылетает с ножом на крыльцо, замахивается и обратно, как Баба Яга из сказки «Морозко», громко хлопая дверью туда-сюда. Так было три раза: не подойти. В окно видим: зажёг конфорку и бросил на неё тряпки, а сам вылетел уже с большим молотком. Ударил им по стене, и железный набалдашник отскочил. Коллеги привыкшие, тут же среагировали, я же новичок, в шоке был. Благо, никто не пострадал. Имели право стрелять, но жалко его, потому что по закону мы должны минимизировать ущерб здоровью и жизни… В общем, уронили, скрутили его и сдали в полицию».

Равнодушие — главная проблема

… Мы свернули в лесопосадку у ВДНХ. Здесь припарковался «Форд-Транзит». Салон освещён, тихо играет музыка. Но, как выяснилось, ничего криминального, водитель 250-го маршрута просто отсыпался. Густо покраснев, молодой мужчина объяснил, что ехать домой отсыпаться нет времени, надо зарабатывать, а в городе стоять никто покоя не даст. Как выяснилось, водители маршруток часто прибегают к подобному, остановившись где-нибудь в безлюдном месте.

Спускаясь по Обской, видим: машина встала на «брюхо», рядом растерянная девушка — не может выехать с занесённого снегом бордюра. Напротив, в джипе, сидит детина и равнодушно смотрит на безуспешные старания автоледи. Финат тут же останавливается, и бойцы, не сговорившись, как бы между делом, выходят выталкивать автомобиль пострадавшей. В награду получают массу комплиментов и благодарности, а ребята, усаживаясь в салон, чертыхаются вслед отъезжающему детине.

— Народ теперь невнимательный, безучастный, сердобольных стало меньше, — говорит Антон. — На Центральном рынке наркоман как-то сбросился с верхнего этажа. Видимо, «целился» в фонтан, но промахнулся. Подъехали, лентой всё перегородили. Лужа крови вокруг него почти на два метра. Полбеды, что народ стоит, мешает, на телефоны снимает, так нет, бабульки с полными сумками прут, чуть ли не об тело спотыкаются…

Ложный тревожный

… Проезжаем Владивостокскую, 1 А. Здесь огромные промышленные объекты. Здания обшарпанные, мрачные. Подобные «пейзажи» за рейд довелось увидеть не раз и проехать по тем улицам, о существовании которых многие и не знают. И тут получаем сигнал тревоги с частного дома с улицы Северной. Финат моментально врубает сирену. Практически взлетаем. Не сразу можно сообразить, по каким закоулкам, мелькающим за окном, за пару минут оказываемся на месте. Дом мы отыскали в жутком лабиринте частных застроек внизу, на третьем уровне от дороги. Разбудили всех собак в округе, любопытные соседи высыпали во дворы и смотрели на нас через щель своих заборов. Выяснилось, у хозяйки дома просто перегорела лампочка. Пока в темноте та добралась до снятия «тревожки», мы уже были на месте.

Возвращались по улице Оборонной (также частный сектор), утопающей в сугробах. Поднимались тяжело, дороги после недавних снегопадов практически не чищены.

— Это ещё ничего, — говорит Финат. — В прошлом году отсюда, простите, задом выезжали, иначе никак. А в целом дороги у нас ужасные!

Тихонечко едем по Кирова… И тут рация пронзает тишину: проспект 9/1, магазин, сработала тревожная кнопка. И тут же подобное на улице Бабушкина. Но это — не наш маршрут.

… После четырех часов патрулирования журналиста решено оставить «на базе», а у бойцов еще между тем вся ночь была впереди…