Профсоюз моряков поможет работникам «ВИМ-Авиа» решить вопрос с долгами по зарплате 

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», деятельность которого приостановили 28 октября 2017 года в связи с бегством владельцев за границу, направили обращение в Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) с просьбой о помощи при возврате долгов по зарплате. Об этом сообщил ТАСС председатель дальневосточного регионального отделения (ДВРО) РПСМ Николай Суханов.
"Поступило обращение работников «ВИМ-Авиа» в адрес ДВРО РПСМ. Приложим все усилия и опыт для оказания помощи коллегам. Со своей стороны завтра на Совете РПСМ в Москве рассмотрим этот вопрос", — сообщил Суханов.
Как пояснила ТАСС представитель работников авиакомпании Ольга Шерстнева, общая сумма долга по зарплате перед сотрудникам достигает 630 млн рублей. «Письмо в профсоюз моряков направлено 22 марта. Мы просим коллег помочь нам в этой непростой ситуации, поскольку у них есть большой опыт в возвращении долгов», — сказала Шерстнева.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября 2017 года заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет РФ в декабре 2017 года возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении собственника авиакомпании Рашида Мурсекаева. По версии следствия, руководство компании тщательно скрывало убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать в банках кредиты и избегать ограничений в работе со стороны Росавиации.