Деревянное наследие Иркутска намерен защитить новый экспертный совет

Общественность Иркутска обеспокоена темпами утраты деревянного городского зодчества. Защитить деревянное наследие призван новый экспертный совет, созданный при Общественной плате Приангарья.

По оценкам экспертов, ситуация достигла критического момента — город может утратить свою «иркутскость» — на сегодняшний день утрачена существенная часть объектов деревянного зодчества, входящих в ансамбли средовой застройки. Деревянная средовая застройка Иркутска — главнейший элемент исторического и архитектурного наследия города, который необходимо сохранять и встраивать в современный культурный оборот.

В состав группы вошло 15 человек. В формате круглого стола на первом обсуждении присутствовали руководители профильных организаций по охране и сохранению объектов культурного наследия, представители общественных организаций, аттестованные государственные эксперты в области проведения Государственной историко-культурной экспертизы, деятели науки и культуры.

Экспертный совет планирует вести работу по формированию положительного имиджа деревянного Иркутска среди населения, внесению изменений в действующее законодательство, разработке и утверждение правил землепользования и застройки города Иркутска. Также рассматривается вопрос о вхождении в федеральные целевые программы по охране и сохранению объектов культурного наследия и многое другое.