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Деревянное наследие Иркутска намерен защитить новый экспертный совет
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Деревянное наследие Иркутска намерен защитить новый экспертный совет 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Общественность Иркутска обеспокоена темпами утраты деревянного городского зодчества. Защитить деревянное наследие призван новый экспертный совет, созданный при Общественной плате Приангарья.
По оценкам экспертов, ситуация достигла критического момента — город может утратить свою «иркутскость» — на сегодняшний день утрачена существенная часть объектов деревянного зодчества, входящих в ансамбли средовой застройки. Деревянная средовая застройка Иркутска — главнейший элемент исторического и архитектурного наследия города, который необходимо сохранять и встраивать в современный культурный оборот.
В состав группы вошло 15 человек. В формате круглого стола на первом обсуждении присутствовали руководители профильных организаций по охране и сохранению объектов культурного наследия, представители общественных организаций, аттестованные государственные эксперты в области проведения Государственной историко-культурной экспертизы, деятели науки и культуры.
Экспертный совет планирует вести работу по формированию положительного имиджа деревянного Иркутска среди населения, внесению изменений в действующее законодательство, разработке и утверждение правил землепользования и застройки города Иркутска. Также рассматривается вопрос о вхождении в федеральные целевые программы по охране и сохранению объектов культурного наследия и многое другое.
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