Проект, о котором мечтали 40 лет: строители показали, как возводят в Уфе Тимашевский переезд

Проект строительства Тимашевского переезда в Уфе по праву называю грандиозным. Мост должен связать северную часть столицы с Бирским трактом и решить многолетнюю проблему километровых пробок.

Величественное сооружение возводят уже второй год, закончить должны этой осенью. Начальник строительства Александр Санкин рассказал, почему этот мост — самый сложный в его практике, с какими трудностями столкнулись рабочие, и успеют ли они сдать переезд в срок.

«Проект планировали 40 лет назад»

Вечные заторы на Тимашевском переезде возмущали уфимцев не один десяток лет. Дело в том, что Северный выезд из башкирской столицы пересекает железнодорожная ветка. Длинные грузовые составы проезжают по ней каждые 20 минут, дожидаться открытия шлагбаума автомобилистам приходится по два часа. Кроме того, направление перегружено фурами, едущими в соседний Пермский край

Мост горожане просили много лет — Мост через железнодорожный переезд не строят уже много лет. Зато южная часть города пестрит разноуровневыми развязками! — возмущались горожане.

В 2016 году на жалобы горожан чиновники отреагировали — на строительство развязки наконец-то нашлись деньги.

— Этот мост очень нужен. Его давно надо было построить. Даже мэр сказал, что проект был в планах 40 лет, — делится начальник участка строительства Александр Санкин. — Дважды наши работники заезжали на строительство. Но деньги отзывали, и проект сворачивали.

Строительство переезда начали два года назад

Сложная работа

По словам руководителя строительства, проект грандиозный и по сложности. Для возведения моста рабочим пришлось приложить титанический труд.

— За 50 лет работы я с таким серьезным проектом впервые столкнулся: на участке огромное количество коммуникаций! И все приходится переносить, — объясняет Александр Санкин. — Водопровод, газ, волоконные кабели связи, энергокабели. С этим было много проблем. Но, к счастью, вынос коммуникаций закончился. Работу можно продолжать.

По словам строителя, именно сейчас начался основной этап строительства, который необходимо выполнить в срок.

— Мы устанавливаем балки в пролеты. Это нужно успеть сделать до начала паводка: работы во время весеннего паводка на железной дороге запрещены, — рассказал Александр Санкин. — Весной и осенью в определенный период вступает в силу документ, согласно которому нельзя производить работы на грунте ближе, чем в 50 метрах от железной дороги. Этот запрет нужен, чтобы избежать обвалов и оползней. В прошлом году он действовал с 25 марта по конец мая.

Каждая балка весит 80 тонн

«Трудимся в «окна»»

Главная сложность установки несущих балок связана с ограничением по времени.

— Все работы мы вынуждены согласовывать с РЖД , это очень тяжело. Руководство железной дороги выделяет нам «окна» в расписании движения поездов, мы должны в них уложиться и сделать необходимое. Например, вчера и сегодня нам дали по пять часов. Дадут ли «окно» завтра — не известно, — продолжает Александр Санкин.

Основные работы выполняют рабочие-контрактники. Они готовят площадку для установки балки.

— На подготовку уходят часы, а саму 80-тонную балку мы ставим за 20-30 минут. Всего в пролеты нужно установить девять балок. Две уже поставили, осталось семь. Их уже везут из Челябинской области

На стройке заняты сразу 10 бригад. Строители работают сменно по 50 человек. Возведение переезда идет круглосуточно.

Все работы строители согласовывают с железнодорожниками

«В сроки должны уложиться»

До окончания работ еще далеко: на переезде нужны большие насыпи, придется установить шумозащитный экран длинной 630 метров — защитить от гула автомашин живущих рядом людей, поставить водоотводные лотки и большие очистные сооружения для стоков.

— Конструкции очень серьезные, гораздо больше, чем на крупных мостах. Например, шумозащитный экран будет длиннее, чем на Затонском мосту, — уточняет Александр Санкин.

Путепровод смонтируют из сборно-монолитного железобетона. Его длина составит 161 метр, ширина — 14,5 метра. На переезде организуют три полосы движения, рядом выстроят подходы длиной 1024 метра с выходом на улицу Свободы и Бирский тракт. Несмотря на сложности, строительство переезда должны закончить в срок.

— Мост мы сдадим в октябре, — пояснил начальник строительства. — Пока все идет по плану.

Строительство Тимашевского переезда

За возведением Тимашевского переезда будут следить корреспонденты Ufa1.