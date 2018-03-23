Дайджест российских СМИ — 23 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Подмосковье не хочет знать, что под ним — Как стало известно «Ъ», губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона предлагают поправить законодательство РФ, отказавшись от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением — строительством домов, прокладкой дорог или газопроводов. Об этом говорится в письме в Министерство культуры РФ господина Воробьева, который обосновывает инициативу необходимостью снижения «социальной напряженности и административных барьеров в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ, в числе которых есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи». Опрошенные «Ъ» эксперты опасаются, что изменение законодательства приведет к тому, что «многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора».

— За стали — Основными жертвами торговой войны, которую объявил 1 марта почти всему миру Дональд Трамп, могут в итоге оказаться Россия и Китай. Вашингтон приостановил введение пошлин на сталь и алюминий против почти всех основных партнеров, кроме Москвы и Пекина, фронт борьбы с которым, наоборот, резко расширился. Россия продолжает попытки повлиять на ситуацию через ВТО — по данным «Ъ», уже 23 марта совет организации рассмотрит запрос, объединив его с аналогичным от Китая. Но, даже если спор в ВТО начнется, его перспективы неясны, поскольку США используют те же аргументы, что и РФ, например, в торговом конфликте с Украиной.

— Размещение ущерба — Отечественная экономика в 2018 году может потерять $1–1,5 млрд, которые привлекут на ICO проекты с российскими корнями, подсчитала Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Чтобы сохранить деньги в экономике, РАКИБ предлагает ускорить легализацию этих технологий. Это не остановит вывод средств, уверены участники рынка, предприниматели продолжат стремиться в страны с льготными условиями и предсказуемым регулированием.

— «М. Видео» дошла до «Эльдорадо» — «М. Видео» закроет сделку по покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. во втором квартале 2018 года. Владельцу двух сетей — группе «Сафмар» семьи Гуцериевых за счет объединения компаний удастся создать крупнейшего ритейлера в сегменте электроники и бытовой техники. Но это вряд ли повлияет на конкурентную среду, поскольку сейчас основной тренд этого рынка — уход в сегмент онлайн-продажи.

— Здравоохранению ищут деньги — Вчера в Совете федерации обсудили социальную часть послания Владимира Путина Федеральному собранию. Речь прежде всего шла о здравоохранении, которому потребуются дополнительные ассигнования или даже, по мнению главы спикера Совфеда Валентины Матвиенко, переход от страховой к бюджетной модели финансирования. Глава Минфина Антон Силуанов обещает найти деньги на эту сферу без увеличения налогов, вице-премьер Аркадий Дворкович вчера допустил повышение ставки НДФЛ до 15% с направлением на здравоохранение получающихся допдоходов.

— Экспертизу сделок с недвижимостью доверят роботам — «Ъ» стали известны детали пилотного проекта по внедрению блокчейна, который Росреестр намерен провести в Москве, — на коллегии службы его анонсировал глава Минэкономики Максим Орешкин. В него войдут два эксперимента: один предполагает создание блокчейн-реестра прав на недвижимость как части ЕГРН, второй — автоматизацию правовой экспертизы документов по сделкам с недвижимостью при помощи смарт-контрактов и сравнение результатов с решениями госрегистраторов. Завершатся оба проекта к середине декабря.

— Торговую войну КНР объявили из-за океана — Президент США Дональд Трамп в четверг формально инициировал процесс ограничения импорта и инвестиций из Китая, поручив торговому представителю страны опубликовать список из 1,3 тыс. товаров в ближайшие две недели. Повышение пошлин может затронуть ввоз на сумму до $60 млрд, преимущественно оно коснется высокотехнологичных товаров. В Пекине пока говорят лишь о готовности обжаловать ранее введенные США пошлины на солнечные панели. Эксперты же ожидают, что список барьеров будет сокращен после консультаций с представителями бизнеса.

— Бизнес привыкает к онлайн-кассам — Три четверти российских компаний не испытали проблем при переходе на онлайн-кассы, следует из опроса 2 тыс. представителей бизнеса из всех регионов России, проведенного в феврале 2018 года агентством Magram Market Research. Напомним, с 1 июля 2017 года часть организаций обязана применять кассовые аппараты с функцией передачи данных в налоговую службу в онлайн-режиме. По данным, предоставленным «Ъ» Федеральной налоговой службой (ФНС), на 22 марта 2018 года в стране зарегистрировано 1,7 млн ККТ. С начала кассовой реформы пробито 33,3 млрд чеков, сумма отслеживаемой таким образом выручки составила 22,2 трлн руб. В целом на ККТ перешли 530,8 тыс. организаций и ИП.

— Евгения Ройзмана изолируют от выборов — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональный парламент законопроект об отмене выборов мэра Екатеринбурга. Он заявил, что «эта схема управления городами неоднократно доказывала свою эффективность». Эксперты считают это продолжением тенденции по уничтожению местного самоуправления. Выборы мэра Екатеринбурга должны пройти в сентябре. «Они понимают, что я выборы мэра выиграю», — объяснил изменение системы управления городом мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

— ФАДН поработает над понятиями — Президиум президентского Совета по межнациональным отношениям не удовлетворил проект новой редакции стратегии госнацполитики, подготовленный Агентством по делам национальностей (ФАДН). Документ вызвал споры о том, надо ли в него переносить из действующей стратегии положения о русском цивилизационном коде и роли русского языка. Решено было отправить проект на доработку, добавив в него понятийный аппарат, который стал главным камнем преткновения при подготовке закона о единстве российской нации.

— Госдума ответила на бойкот СМИ — Вчера Госдума прекратила аккредитации журналистов нескольких СМИ, заявивших о нежелании работать с парламентом после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого (три журналистки обвинили его в домогательствах). В Думе ссылаются на правила аккредитации, согласно которым она может быть отозвана по решению редакций СМИ. В заявлениях СМИ говорилось лишь об отзыве самих журналистов. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что Госдума не могла прекратить аккредитацию журналистов, не получив соответствующих обращений от редакций СМИ.

— Благоустройство получило 22% голосов — В большинстве регионов подвели итоги опросов по благоустройству территорий. Всего в этих мероприятиях 18 марта приняло участие 16 млн человек — около 22% от числа избирателей, пришедших на выборы, рассказали «Ъ» организаторы. Это все равно привлекло на участки дополнительный электорат, уверяют они, хотя есть и регионы-аутсайдеры: к примеру, в Приморье и Алтайском крае в опросе участвовала минимальная доля граждан.

— Вице-губернатора Севастополя попросили остаться — По сведениям «Ъ», вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков, отвечавший за внутреннюю политику, пока остался на своем посту.

— Бывшему депутату Госдумы предъявили счет по кредиту — Тверской райсуд Москвы вчера заключил под стражу бывшего депутата Госдумы РФ экс-владельца группы компаний (ГК) «Эстар» Вадима Варшавского. Он обвиняется в хищении почти 2,8 млрд руб., полученных в качестве кредита, у банка «Петрокоммерц» в 2012 году Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), который в то время входил в ГК. По данным «Ъ», своей вины господин Варшавский не признает, утверждая, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называет сфальсифицированным.

— Николая Семенова изолировали от подчиненных и родных — Николай Семенов, бывший советник главы госкорпорации «Ростех», подозреваемый полицией в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), будет находиться под следствием в загородном доме своей бывшей жены. По версии правоохранительных органов, он похитил средства на закупках медицинских препаратов для государства через фактического монополиста — входящее в «Ростех» АО «Нацимбио», которым руководил в 2013–2016 годах. Однако следствие полагает, что бывший топ-менеджер причастен и к другим тяжким преступлениям.

— «Отдайте мое добро» — Мосгорсуд отклонил вчера жалобы родственников и подруг экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко, у которых по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, а также более 8 млрд руб. Ответчики утверждали, что сделали состояние на операциях с криптовалютой и частных инвестициях, однако им не поверили. При этом отец полковника Виктор Захарченко будет находиться под домашним арестом в уже конфискованном жилье.

— Переводчики признали вину пять раз — Как стало известно «Ъ», сразу пять лингвистов, участвовавших в хищениях бюджетных средств, выделенных на оплату услуг переводчиков в судах Москвы и области, признали свою вину и будут осуждены в особом порядке. За ними в очереди в Следственный комитет, а затем и суд стоят около ста переводчиков.

— Надежда Савченко получила арестантский мандат — Герой Украины, депутат Верховной рады Надежда Савченко вновь оказалась под стражей. Такое решение вчера одобрили ее коллеги по парламенту. По совокупности обвинений — а госпожу Савченко подозревают в подготовке теракта и покушении на жизни руководителей Украины — она может получить срок, сравнимый с тем, что в 2016 году ей назначил российский суд за причастность к убийству журналистов ВГТРК. Тогда госпожу Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы, но затем помиловали указом президента РФ Владимира Путина.

— «Россия и Япония должны вместе спроектировать будущий облик четырех островов» — Япония — против вовлечения третьих стран в экономическую деятельность на Курильских островах, так как инвестиции в этом случае будут осуществляться «на основе российской системы». А японские делегации не могут «свободно посещать острова» из-за «расхождения в юридических вопросах». Тем не менее перспектива подписания мирного договора с РФ стоит того, чтобы продолжать переговоры. Так считает глава европейского департамента МИД Японии Ясуси Масаки, с которым корреспондент «Ъ» Михаил Коростиков поговорил на следующий день после встречи в Токио министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Таро Коно.

— «В мире из почти 10,4 млн человек с туберкулезом о диагнозе знает только половина» — Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) специальный посланник генерального секретаря ООН по туберкулезу Эрик Гусби и специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Мишель Казачкин через газету «Ъ» призывают руководство России и других стран региона присоединиться к срочным мерам по искоренению заболевания, от которого в мире ежегодно умирает 1,7 млн человек.

— ГЛОНАСС доберется до воды и воздуха — Правительство предлагает очередные меры, которые могут затруднить приобретение зарубежных самолетов и судов. Проект приказа Минтранса обязывает авиакомпании ставить на авиатехнику навигационную систему (ГЛОНАСС). Это коснется и иностранных самолетов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя. В итоге в отрасли опасаются, что быстро исполнить требование не получится. Более того, требование, по данным «Ъ», может быть распространено и на иностранные морские суда, фрахтуемые в РФ, хотя в этом случае исполнить его легче.

— Вывоз зерна уперся в футбол и пошлину — Предстоящий в России чемпионат мира по футболу и нерешенный вопрос с экспортной пошлиной могут осложнить поставки зерна за рубеж в последние месяцы сезона. В этом случае, предупреждают участники рынка, отгрузки могут остановиться на уровне 50 млн тонн — это ниже прогноза Минсельхоза, рассчитывающего на экспорт 52–53 млн тонн.

— Пиво сосчитают в 2020 году — Российские чиновники не отказались от идеи обязать малые пивоварни устанавливать счетчики учета готовой продукции. Подготовленный ими законопроект требует, чтобы с 1 января 2020 года такое оборудование использовали все производители пива, медовухи, сидра и пуаре, выпускающие более 25 тыс. дал в год. Ранее обсуждаемым пороговым значением было 50 тыс. дал. Установка счетчиков будет непосильна по финансовым затратам, уверены представители малых пивоварен.

— Агенты согласия — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), у которых остались амбиции сохранить свою долю на рынке, вынуждены вкладывать все большие средства в привлечение новых клиентов. Один из лидеров переходной кампании прошлого года — НПФ «Согласие-ОПС» — потратил в 2017 году рекордные 3 млрд руб. на привлечение. К дополнительным тратам частных игроков вынуждает конкуренция с фондами, принадлежащими госбанкам.

— Доллар упал мимо России — Вчера курс доллара США к ведущим мировым валютам обновил четырехнедельный минимум. Сохранение прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) относительно темпов подъема ключевой ставки в текущем году снизило спрос инвесторов на американскую валюту. Впрочем, в России курс доллара снизился незначительно — инвесторы опасаются роста геополитической напряженности между западными странами и Россией, поэтому воздерживаются от активной покупки рубля.

— Сбербанк и ВТБ записались на мониторинг — ВТБ и Сбербанк переходят на новый способ взаимодействия с ФНС — режим налогового мониторинга, когда вместо периодических проверок будет непрерывная проверка онлайн. Общение с ФНС в новом формате позволит банкам сэкономить, получая мнение регулятора о налогообложении сложных сделок до их структурирования. Впрочем, режим налогового мониторинга настолько технологически сложен, что Сбербанк, например, переходит на него уже второй год.

— AT&T потеряла связь с Россией — «Ростелеком» планирует выйти из капитала дочерней компании «Магаляском», до недавнего времени функционировавшей как совместное предприятие с американским гигантом AT&T. Структура AT&T владела 50% «Магаляскома» с 1997 года и продала этот актив «Ростелекому» в 2016-м. К сворачиванию инвестиций AT&T на Дальнем Востоке привело усиление конкуренции в регионе в условиях санкций, полагают участники рынка.

— «ВКонтакте» заплатила за мемы — Выручка пользовательских сообществ «ВКонтакте» достигла 250 млн руб. в месяц, увеличившись за год в два раза. Доходы крупнейших пабликов, размещающих в основном юмористический контент, достигают 6 млн руб. в месяц. Введя в конце 2017 года новые сервисы для размещения рекламы, социальная сеть фактически взяла монетизацию на себя, констатируют производители контента.

— «Газпром» подал в суд на арбитраж — «Газпром» подал в шведский государственный суд иск в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» по контракту на покупку газа. По данным «Ъ», «Газпром», в частности, хочет оспорить решение арбитража о том, что в 2012–2017 годах «Нафтогаз» вообще не имел обязательств по take-or-pay, а также принципы, по которым арбитраж установил новую контрактную цену на основе стоимости газа в Германии.

— «Ввод новых ТЭС лишь покроет текущую потребность Крыма» — В этом году в Крыму впервые с 2014 года может быть ликвидирован хронический энергодефицит: к уже работающему энергомосту через Керченский пролив должны прибавиться две крупные ТЭС. При этом на полуострове продолжают работать и небольшие старые ТЭЦ, входящие в АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ). О дальнейшей судьбе этой генерации, сложностях перехода с украинского энергорынка на российский и как в условиях санкций находить поставщиков оборудования, «Ъ» рассказал гендиректор КрымТЭЦ Тарас Целый.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — ФАС подозревает крупнейшего поставщика лекарств в сговоре с Минздравом — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела внеплановую проверку Минздрава и выявила признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщил «Ведомостям» человек, имеющий сведения со стороны Минздрава об этой проверке. Информацию через пресс-службу подтвердил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

— Два десятка СМИ решили бойкотировать работу Госдумы — Госдума отменила аккредитацию журналистов, чьи СМИ отказались работать в палате после того, как думская комиссия по этике не нашла «отклонений» в поведении председателя международного комитета Леонида Слуцкого (ЛДПР), обвиненного в домогательствах к работающим в Думе журналисткам. Как сообщил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин, это сделано в соответствии с правилами аккредитации: в случае если СМИ отзывает своих журналистов, то «в соответствии с положением об аккредитации пропуска отзываются». Представитель аппарата Думы пояснил «Ведомостям», что аннулирование аккредитации не требует принятия особого решения, если сами СМИ заявили об отзыве журналистов. По его словам, сейчас аннулированы аккредитации 47 журналистов: 39 сотрудников РБК, одного — Znak.com и семи — телеканала «Дождь».

— Программа вооружений для флота не выполнена — Ввод в строй новых кораблей основных боевых классов согласно госпрограмме вооружений до 2020 г. (ГПВ-2020, принята в 2011 г.), равно как и ремонт, провален. К таким выводам приходит журнал Центра анализа стратегий и технологий «Экспорт вооружений», сравнивая заявленные планы и их фактическое выполнение. Ожидать за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации нет оснований, констатирует автор статьи Максим Шеповаленко. Флот наряду с ВВС (ныне — ВКС) был в числе финансовых приоритетов ГПВ-2020: на него планировалось выделить 5 трлн из общей суммы в 19 трлн руб., причем на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.

— Коррупции нужен кодекс — Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала в четверг очередной доклад, в котором оценивает усилия российских властей в борьбе с коррупцией и предлагает меры по их совершенствованию. Доклад посвящен вопросам предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров. Документ содержит 22 рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной работы (в предыдущем докладе была 21 рекомендация, и все они полностью или частично Россией выполнены).

— Экономисты придумали необычную криптовалюту — Швейцарская Saga Foundation в четверг объявила о планах создать криптовалюту, которая должна быть лишена недостатков биткойна и больше устраивать регуляторов. В консультативный совет организации входят известные экономисты, такие как Джейкоб Френкель, председатель совета директоров JPMorgan Chase International и экс-председатель Банка Израиля; лауреат Нобелевской премии по экономике и один из авторов модели ценообразования опционов Майрон Шоулз, а также один из создателей индекса волатильности VIX Дэн Галай.

— Больные, но образованные — Такую особенность поведения россиян в кризис обнаружили экономисты «ВТБ капитала» на основе данных проведенного Росстатом в 2003–2016 гг. исследования бюджетов домохозяйств.

— Заявление «Ведомостей» о работе с депутатами Госдумы — Комиссия Госдумы по этике ознакомилась с обвинениями в сексуальных домогательствах, предъявленными журналистками «Дождя», Русской службы Би-би-си и RTVI к депутату от ЛДПР Леониду Слуцкому — и не нашла нарушений «поведенческих норм» в его действиях. Обвинения журналистов не были рассмотрены комиссией по существу, их конституционные права на достоинство и безопасность нарушены. Две недели назад председатель Государственной думы Вячеслав Володин советовал журналистам, если они не чувствуют себя в безопасности в Госдуме, найти другую работу.

— Арестован бывший депутат Вадим Варшавский — В минувший четверг стало известно, что МВД задержало бывшего депутата и экс-владельца металлургической компании «Эстар» Вадима Варшавского, говорится в сообщении ведомства. Следствие подозревает Варшавского в хищении свыше 2,5 млрд руб. у банка «Петрокоммерц» (в 2015 г. вошел в периметр банка «Открытие»). По версии следствия, предприятие Варшавского — Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) в 2012 г. заключил с банком кредитный договор на 2,5 млрд руб., но деньги присвоил Варшавский.

— Гуцериев может заработать на продаже «Эльдорадо» почти 30% годовых — Крупнейший в России продавец бытовой техники и электроники «М.видео» объявил о намерении купить у своего владельца, группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, 100% акций второй по величине сети — «Эльдорадо». Сделку предстоит одобрить собранию акционеров. Оно состоится 13 апреля.

— ЦБ просит Азиатско-Тихоокеанский банк сменить акционера — Рассрочка, которую Центробанк предоставил Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на резервирование кредита рухнувшей дочке «М2М прайвет банк», истекала к 2018 г. Однако АТБ не успел, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к банку, его контрагент и человек, знающий это от сотрудников ЦБ. По словам двух собеседников «Ведомостей», за прошлый год банк создал резервы примерно под 80% кредита.

— Российские автозаводы осваивают возможности 3D-печати — В 2017 г. мировой рынок 3D-печати превысил $8,4 млрд, на Россию пришлось менее 1,5%, по оценке The Boston Consulting Group (BCG). По ее прогнозу, в среднесрочной перспективе глобальный рынок будет увеличиваться на 30% в год и к 2021 г. превысит $15 млрд Внедрению технологий будет способствовать снижение их стоимости.

— Россия переходит в четвертое поколение — Россияне привыкли к смартфонам с поддержкой мобильного интернета четвертого поколения (4G, LTE). В IV квартале 2017 г. более 80% проданных в России смартфонов поддерживали связь четвертого поколения, тогда как в I квартале 2016 г. на них приходилось менее половины проданных в России аппаратов, говорится в отчете аналитической компании IDC. У «М.видео» схожие наблюдения: спрос на смартфоны с поддержкой LTE за последние четыре года вырос в 5 раз и по итогам 2017 г. их доля в общих продажах составила 75% в штуках, подтверждает представитель «М.видео», хотя еще в 2014 г. на такие гаджеты приходилось лишь около15% продаж.

— Налоговики предъявили претензии к крупнейшему порту России — Выездная налоговая проверка длилась в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) 15,5 месяца, завершилась 28 декабря прошлого года. По ее итогам проверяющие пришли к выводу, что НМТП в 2014–2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном в четверг бухгалтерском отчете НМТП по РСБУ за 2017 г. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней.

— Почему опасно гнаться за прошлогодними дивидендами — Приближается сезон дивидендов. Компании завершают подведение итогов года, готовятся к годовым собраниям акционеров (обычно проходят в марте — июне), где утверждаются финальные дивиденды, выплачиваемые акционерам из чистой прибыли.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Успеть до майских праздников — Федеральная налоговая служба напомнила, что отчитаться о доходах за 2017 год нужно до 3 мая. Подать декларации обязаны бизнесмены, нотариусы, адвокаты, репетиторы и иностранцы, работающие по патенту.

— Номер не прошел — Депутаты предложили запретить открывать гостиницы и хостелы в жилых домах. Соответствующий законопроект разрешает выделять под отели только помещения нежилого фонда.

— Заходим с тыла — Весь мир знает об уникальной операции «Сирийский экспресс», которую проводят российские военные. Они по воздуху и воде перебрасывают из России в Сирию воинские подразделения, технику, вооружение. О том, как это происходит, «РГ» поговорила с замминистра обороны Дмитрием Булгаковым.

— Налоги в меру — Владимир Путин провел встречу с главой Минфина Антоном Силуановым. Президент обсудил налоговые новации и упрощение работы для малого бизнеса, а также другие задачи Послания Федеральному Собранию.

— Помогут договориться — В России предложили ввести специальных судебных примирителей — с такой инициативой выступил Верховный суд. Законопроект предполагает, что мирно решать проблемы людям будут помогать судьи в отставке.

— Бюллетени без сомнений — В Центральной избирательной комиссии России пришли к выводу, что нарушений, ставящих под сомнение итоги состоявшихся 18 марта президентских выборов, не было.

— Точка опоры — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать медицинское страхование добровольным для граждан. Имеющаяся система, по ее словам, действует неэффективно.

— Социальный апрель — С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. В этом году на эти цели правительство выделит 9,6 млрд рублей. Индексация затронет около 4 млн человек, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— В каждом сердце живет и поныне… — В день 75-й годовщины трагедии в Хатыни гостем редакции «РГ» стал посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Он заявил, что для России и Беларуси — это общая боль и трагедия: «И уроки той страшной войны — общие».

— Создать «государство для граждан» — Центр стратегических инициатив (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает радикально реформировать госаппарат. В частности, изменить принципы работы правительства. На Гайдаровском форуме ЦСР представил свои основные идеи создания «государства для граждан». Идеи вкратце таковы: «стратегический» первый вице-премьер, единая кадровая служба Белого дома, сокращение госслужащих на треть, единая цифровая платформа для госаппарата и госуслуг, разделение госпрограмм на «отраслевые» и «нацпрограммы» — и политическая конкуренция как способ внешнего контроля над чиновниками.

— Тариф за скорость — Стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга после завершения строительства составит для легковых автомобилей около двух тысяч рублей, сообщил глава «Автодора» Сергей Кельбах.

— Письмо сыграет в ящик — Услугу по аренде почтовой ячейки теперь можно заказать через интернет, избегая посещения почтового отделения. Пока проект запущен в тестовом режиме в отделениях связи 25 регионов.

— Посредника не примут в расчет — Совсем скоро управляющие компании можно будет исключить из расчетов собственников за коммунальные ресурсы. 23 марта депутаты Госдумы должны принять закон о «прямых» договорах, который заработает уже с 1 апреля.

— Подали на развод — Украина и Россия больше не взаимодействуют по Программе экономического сотрудничества. Киев прекратил ее действие досрочно, объяснив это введением таможенных пошлин в двусторонней торговле.

— Большой маневр — Минфин и минэнерго разошлись во мнении о сроках завершения «большого налогового маневра». Речь идет об отмене пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов и одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с введением компенсационного механизма для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Минфин настаивает на обнулении пошлин в ближайшее время, а минэнерго не хочет это делать ранее 2023 года. Пока курирующий отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович поддерживает позицию минэнерго.

— Не ждите теплой осени — Весна станет теплой для Санкт-Петербурга, а начало лета — дождливым для Москвы. Самый популярный отпускной месяц — июль — рискует быть испорченным холодами на российском юге, прогнозирует Гидрометцентр.

— Резиновые метры — В Екатеринбурге обнаружили квартиру, где за последние десять лет получили регистрацию 20 тысяч мигрантов. Это сравнимо с переселением из-за границы на Урал всех жителей крупного поселка. Только простора иностранцам было явно маловато: все мигранты получили прописку в небольшой 16-метровой комнате в «двушке» дома сталинской постройки. Он находится в центре микрорайона Эльмаш. Под боком — райадминистрация, через квартал — отделение N 14 местного ОВД.

— Права без автомата — Автоматической замены водительских удостоверений после того, как истек срок их действия, не будет. МВД не планирует реализовывать такую инициативу, заявили в ведомстве.

— Обошлись слишком мягко — Курс доллара на глобальном рынке заметно просел после решения ФРС США повысить базовую ставку. Это позволило рублю укрепиться, но позитив может быть нивелирован внешними рисками, считают аналитики.

— Попадут под выдачу — Микрофинансовый рынок могут полностью покинуть компании, выдающие займы «до зарплаты», считают в профильной саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). Такое развитие событий, по мнению рынка, возможно, если планы Банка России по ужесточению требований по займам останутся неизменными.

— Боевое имя — Министерство обороны завершило всенародный конкурс по выбору названий для трех систем российского стратегического вооружения. Среди лидеров голосования — варианты «Пересвет», «Аврора» и «Буревестник».

— Дамаск будет спать спокойно — Российские военные продолжают успешную гуманитарную операцию в пригороде сирийской столицы Восточной Гуте. Напомним, именно этот населенный пункт остается единственным угрожающим безопасности Дамаска. Из Восточной Гуты, контролируемой террористическими организациями и вооруженной оппозицией, регулярно ведутся обстрелы жилых кварталов сирийской столицы.

— Facebook показал лицо — В интернете разразился самый серьезный скандал за всю историю соцсетей. СМИ выяснили, что информация о 50 млн жителей США утекла из системы Facebook и оказалась в распоряжении «третьих лиц». Марк Цукерберг назвал эту ситуацию «потерей доверия».

— Точка в деле «Кировлеса» — Верховный суд не стал рассматривать кассационную жалобу на повторный приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Таким образом приговор о 5 годах условно за растрату вступил в законную силу.

— Валюта — чемоданами — Мосгорсуд в четверг начал рассматривать жалобу об изъятии квартир и имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко.

— Наличные из черной кассы — К производству принято уголовное дело в отношении пятерых жителей столичного региона. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности в ООО КБ «Адмиралтейский» на сумму свыше 7 млрд рублей и мошенничестве в сфере кредитования.

— От звезды до ареста — Парламент Украины проголосовал за снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест Надежды Савченко. Вскоре после этого герой Украины оказалась в следственном изоляторе СБУ.

— Эхо двойного убийства — Среда, вечер. Перед президентским дворцом в Братиславе бушует толпа пожилых людей в несколько сот человек. Усиленные динамиками голоса ораторов призывают митингующих отправить в отставку главу словацкого государства, положить конец коррупции, избавить страну от пагубного иностранного влияния.

— Выбор за президентами — Сразу две страны — Финляндия и Сербия — предложили свою территорию для возможной встречи президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа.

— Пекин обложат санкциями — В четверг Белый дом обвинил Китай в хищении и вымогательстве американских технологий и объявил об ответных мерах, включая возможное введение таможенных пошлин на товары из Поднебесной.

— Яд обсудят за ужином — В Брюсселе стартовал саммит лидеров и глав правительств стран — членов Евросоюза. Им предстоит обсудить сразу несколько вызовов, стоящих перед сообществом. В частности, политики должны принять совместное заявление по делу Скрипаля.

— Раковый не значит роковой — За четверть века на первую позицию вышло лекарственное лечение рака. Таким образом, операция и лучевая терапия медленно стали уходить на второй план, рассказал «РГ» академик Александр Румянцев.

— Заряжай мозги — Ученые выяснили, как электростимуляция и специальный «фитнес» могут помочь парализованным вернуть подвижность ног. Методику разработали швейцарские нейрофизиологи вместе с коллегами из Института физиологии им. Павлова РАН в Санкт-Петербурге.

— Кох в ловушке — Россия доказала всему миру: «сломать» палочку Коха можно. За 18 лет заболеваемость туберкулезом у нас в стране снизилась почти в два раза. Цифры наглядные: если в 2000 году этот показатель составлял 90,7 случая на 100 тысяч населения, то в 2017-м — уже 48,3.

— Лестница в небо — Новая взлетно-посадочная полоса на аэродроме Бельбек под Севастополем будет построена и готова к приему гражданских рейсов до конца 2018 года. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочей поездки в Севастополь.

— Сдадут вовремя — Стадион «Мордовия Арена», на котором в июне пройдут игры ЧМ-2018, 21 апреля примет первый тестовый матч. Совместная делегация FIFA и оргкомитета «Россия 2018» осталась довольна уровнем готовности объекта.

— Собянин открыл станции метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» — В московском метро открылись новые станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». Они дали выход к метро, по словам Сергея Собянина, еще 450 тысячам москвичей. Это жители районов Бескудниковский, Восточное Дегунино и Дмитровский.

— Заговорила биткойнами — В Бийске на скамье подсудимых оказалась пенсионерка из Новосибирска. Ее обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. На финансовых семинарах женщина торговала несуществующими биткоинами.

— Дело спасения еды — Ежегодно на помойку, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, выбрасывается 1,3 миллиона тонн еды на сумму 750 миллиардов долларов. — Отправлять на свалку треть всего произведенного продовольствия, когда в мире голодает миллиард человек? Это безответственно, решили активисты движения фудшеринг (от анг. food — еда и share — делиться) и предложили делиться едой на безвозмездной основе. В Москве и Санкт-Петербурге спасли 200 тонн продуктов благодаря активной работе десятка команд фудсейверов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Саркози намерен бороться с обвинениями «банды» Каддафи — Экс-президент Франции Николя Саркози намерен бороться с обвинениями «банды» покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом бывший французский лидер заявил в четверг, 22 марта.

— Регионы увеличат производительность труда — Через семь лет россияне будут создавать валового внутреннего продукта на $31,3 в час.

— Из шоколада предлагают изъять пальмовое масло — Росстандарт считает, что жесткие требования не должны распространяться на глазурь и другие полуфабрикаты.

— «Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии» — Бывший первый замминистра обороны, экс-секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин — о противостоянии России и США и конфликте с Великобританией.

— Игорь Додон: ЕАЭС решил бы большинство проблем экономики Молдавии — Президент страны рассказал, когда Кишинев получит статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

— Избирателям не хватило партий — Результаты кандидатов от КПРФ и ЛДПР на прошедших президентских выборах показали: у избирателей сформировался запрос на новых лидеров и новые политические силы. Эти партии потеряли поддержку даже в тех регионах, где они традиционно были сильны. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что исправить ситуацию можно за счет кадрового обновления, и прогнозируют неизбежное объединение КПРФ и «Справедливой России» в одну левую партию, а также появление «экологических» игроков. Однако сами участники политической гонки не считают полученные результаты провалом и не планируют существенных перемен.

— Кувырок не туда — Сломанный позвоночник, разрыв органов и другие опасности, поджидающие на детских аттракционах.

— Поставки медицинского спирта попадут под учет — В правительстве формируют комплекс мер, которые снизят объем нелегального медицинского спирта на рынке, говорится в документах Минфина, с которыми ознакомились «Известия». В Росалкогольрегулировании (РАР) уверены, что проблему нелегального производства этанола можно решить и расширением системы учета ЕГАИС на его оптовые закупки. Контроль за оборотом медицинского спирта необходим потому, что стал он основным сырьем для изготовления нелегальной водки по 100 рублей за пол-литра, в то время как официальная цена «беленькой» в рознице должна составлять минимум 205 рублей.

— Россияне заработают 60 трлн рублей — Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6% и составят 60 трлн рублей, говорится в квартальном исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия». Рост доходов может в полтора-два раза превысить ожидаемую правительством инфляцию по итогам года (по прогнозу ЦБ она в нынешнем году будет менее 4%). Повышение благосостояния россиян будет связано с опережающей индексацией зарплат, увеличением поступлений от предпринимательской деятельности и профицитом бюджета, считают эксперты.

— Российские ученые заглянули внутрь редчайших метеоритов — В лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) провели исследование крупного фрагмента метеорита Сеймчан. Методом нейтронной томографии получена ценная научная информация о составе и пространственном распределении вещества в нем без разрушения самого объекта. Он относится к классу палласитов — самой редкой и красивой разновидности метеоритов. Исследование даст специалистам новые знание о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.

— Заключенных трудоустроят на свободе — У заключенных появится возможность по согласованию с администрацией работать за пределами исправительного учреждения, в том числе на частных предприятиях. Соответствующий законопроект сенаторов Дмитрия Шатохина и Юрия Фабричного поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности ("Известия" ознакомились с отзывом). Новая норма будет касаться не всех арестантов: такую возможность получат только те, кто приговорен к принудительным работам или отбывает наказание в колониях-поселениях. Эксперты полагают, что эффективность схемы можно оценить только исходя из заинтересованности бизнеса в труде заключенных. А она пока неочевидна.

— Недружественные нейтралы — Для ВВС Финляндии 17 марта 2018 года стало историческим днем — финский летчик, управляя истребителем F/A-18C, впервые совершил посадку на палубу авианосца ВМС США. Необычный полет состоялся в рамках обучения финских пилотов-инструкторов. В последние годы США и нейтральные страны севера Европы — Швеция и Финляндия — резко активизировали свое сотрудничество. iz.ru разбирается в возможных последствиях.

— Судам рекомендовали прозрачность и независимость — Комиссия Группы государств против коррупции (GRECO) рекомендовала России сделать работу судов более независимой и прозрачной. В частности, ввести четкие и открытые критерии при назначении и продвижении судей, обязать их предоставлять более подробные декларации о доходах и усилить независимость судебной власти от исполнительной. При этом иммунитет судей рекомендовано ограничить. Специальная рабочая группа подготовит план реализации рекомендаций до конца апреля 2019 года, рассказал «Известиям» представитель Госдумы по вопросам взаимодействия с GRECO Анатолий Выборный. В судейском сообществе обещают учесть все предложения, указывая при этом на ряд спорных вопросов.

— Каддафи 2.0 — Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам будет баллотироваться на пост президента. Об этом сообщил его представитель по политическим вопросам Айман Бурас. По его словам, целью Сейфа аль-Ислама является «спасение страны, сохранение ее арабской, африканской и исламской сущности, защита частных и общих свобод и полное уничтожение терроризма на территории государства».

— Интеллектуальные убийцы поневоле — Про автомобили без водителя, которыми управляют программы на основе искусственного интеллекта, говорят так давно и так спокойно, что мы уже стали воспринимать их существование как объективную реальность. Но реальная ситуация на настоящих дорогах тоже не всегда бывает предсказуемой. Автомобиль был и остается источником повышенной опасности. Даже если он оснащен искусственным разумом, исключающим ошибку водителя.

— Наука как ребенок — Почему нельзя экономить на фундаментальных исследованиях и из каких открытий может вырасти неограниченный источник энергии.

— Сор в избу — В стране растет количество твердых коммунальных отходов (ТКО). По итогам 2017 года россияне выбросили почти на треть больше бытового мусора, чем 11 лет назад. Программы по решению проблемы уже выработаны и реализуются, заметных результатов можно ожидать только через несколько лет. Но избыток мусора уже сейчас приводит к вспышкам недовольства. Ярким примером острого социального конфликта стали события в Волоколамске, где из-за неконтролируемого состояния полигона дети попали в больницу с подозрением на отравление. Эксперты говорят, что в стране необходимо ускоренно развивать производство товаров из вторичных материалов.

Европе р— асскажут о вмешательстве во внутренние дела России — Россия представит специальный доклад о вмешательстве иностранных государств в свои внутренние дела 23–28 марта на 138-м заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве. Об этом «Известиям» сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. Опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на активизацию деятельности российской делегации в МПС.

— Росгвардии передадут функции госохраны — Росгвардия получит функции по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Об этом говорится в документе за подписью замначальника ФКУ «Центральное ОУМТС МВД России» подполковника внутренней службы Исы Ялхороева, поступившем в распоряжение портала iz.ru 22 марта.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Журналисты уходят из Думы — Редакции нескольких российских СМИ вслед за РБК объявили об отзыве журналистов из Думы и отказе от работы с подозреваемым в домогательствах Леонидом Слуцким. Думская комиссия по этике не увидела нарушений в его действиях.

— Знания переоценят — Минобрнауки предложило уже в следующем году увеличить зарплаты учителям до 150% от средней по региону. Предложения могут быть оформлены одним из новых майских указов, говорит источник РБК в правительстве.

— Сам себе продавец — Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева получит до 45,5 млрд руб. от сделки между принадлежащими же ей активами: сеть «М. Видео» выкупит у нее «Эльдорадо». Эту сумму группа направит на дальнейшее расширение в рознице, считают эксперты.

— Нормальные аномалии — РБК провел эксперимент с целью выяснить, откуда на выборах появляется аномально высокая явка. Пять корреспондентов провели 18 марта на избирательных участках в Дагестане, КЧР, Мордовии, Татарстане и Кузбассе.

— Во главе угля — Компания «Газ-Альянс» украинского бизнесмена Сергея Курченко, который переехал в Россию, получила статус единственного поставщика угля из ДНР и ЛНР. Его конкуренты пожаловались в Генпрокуратуру России и ФСБ.

— Иммунитет как помеха оздоровлению — Совет Европы рекомендовал России принять меры для борьбы с коррупцией среди судей, прокуроров и парламентариев. В том числе ограничить их неприкосновенность и заставить отчитываться о подарках.

— Крах Надежды — Надежду Савченко лишили депутатского иммунитета и взяли под стражу. Преследуя Героя Украины, власти избавляются от радикальной оппозиции и цементируют ситуацию перед выборами, которые могут пройти досрочно, говорят эксперты.

— «БАРС Груп» стала государственной лишь частично — Структура «Ростеха» отказалась от планов выкупить 100% «БАРС Груп» — разработчика программного обеспечения из Татарстана, ограничившись блок-пакетом. На покупку всей компании могло не хватить денег, допускают источники РБК.