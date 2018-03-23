Более 6,5 тыс. гостиничных номеров выделят для участников ВЭФ в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 23 мар /ПРАЙМ/. Более 6,5 тысяч гостиничных номеров зарезервировано для участников Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации Приморского края

"В этом году для участников ВЭФ зарезервировано более 6,5 тысяч гостиничных номеров. Основную часть номерного фонда для размещения гостей ВЭФ традиционно предоставит Дальневосточный федеральный университет. На данный момент в перечень объектов размещения участников ВЭФ включены 26 организаций", — говорится в сообщении.

Как рассказал проректор по общим вопросам ДВФУ Алексей Кошель , вуз зарезервировал и планирует передать главному оператору ВЭФ — фонду «Росконгресс» — 4841 номер. Еще более 1700 номеров подготовят к приему гостей форума в отелях и гостиницах Владивостока.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил подготовить для участников ВЭФ специальный информационный справочник с указанием всех аккредитованных мест общественного питания, чтобы посетители знали, где какая кухня представлена — русская, японская, итальянская.

"Нужно составить такую карту с адресами и телефонами, чтобы гости, приезжая к нам, понимали, что у нас большой выбор различных кафе и ресторанов. Наличие большого выбора азиатской кухни — изюминка нашего региона", — сказал глава Приморья.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства края Александр Швора, ближайшее время специальная комиссия при участии специалистов администрации Владивостока, ГИБДД и Примавтодора проверит состояние дорожных объектов на гостевом маршруте. Как отметил глава департамента, ремонтные работы на краевых дорогах должны начаться в течение нескольких недель.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.