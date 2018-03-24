Застройщики против археологов: власти Подмосковья ищут возможность ускорить ввод новых объектов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил частично упразднить историко-археологическую экспертизу территорий, выделенных под строительство. Это делается под предлогом устранения проволочек по вводу объектов, а также снятия административных барьеров для инвесторов.

Как стало известно газете «Коммерсантъ» , с просьбой изменить федеральные законы губернатор обратился в кабмин. Ответ пока не получен, но археологи и историки уже выступили категорически против этой инициативы.

Эта законодательная норма существует во всех цивилизованных странах. Перед освоением земель, прокладкой коммуникаций и дорог проводится археологическая экспертиза. Под землей могут находиться исторические объекты, остатки древних строений, оружие, монеты — следы давно минувшего. В конце концов, участок может оказаться просто непригодным для строительства.

Правительство Подмосковья считает экспертизу излишней бюрократической процедурой и предлагает Минкульту отказаться от нее. Это снизит социальную напряженность и административные барьеры в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ , в числе которых есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, сказано в письме.

Под социальной напряженностью имеются в виду трудности, возникающие из-за длительности проведения экспертизы. Работа археологов может всерьез затянуть сроки сдачи в эксплуатацию жилого дома, говорит юрист строительного рынка, правозащитник Александр Хуруджи

Александр Хуруджи юрист строительного рынка «Как застройщик, который строил многоэтажки, коттеджные поселки, я не раз сталкивался с такой проблемой. Сроки проведения археологических работ и порядок не настолько тщательно регламентированы, насколько это необходимо. В связи с этим становятся совершенно непредсказуемыми сроки ввода в эксплуатацию тех или иных строительных объектов, и, соответственно, срываются сроки ввода энергосетей, при присоединении школ, детских садов. Все, кто дальше эти объекты построил физически, не в состоянии их подключить. Второй немаловажный момент: любой застройщик, подписывая договор с покупателем на квартиру, гарантирует ввод объекта во вполне конкретные сроки. В то же время при обнаружении того или иного подозрения, что там есть какой-то археологический объект, эти сроки сносятся, а ответственность никак не меняется».

По словам Александра Хуруджи, эта проблема стала основой для коррупционных проявлений. Ускорение сроков экспертизы становится предметом торга, но и отмена экспертизы приведет к тому, что ценные археологические объекты, если они есть на участке, будут похоронены под стеклом и бетоном.

Впрочем, господин Воробьев предлагает не отменить экспертизу совсем, а признать ее необходимость только на тех землях, где древности уже находили или есть много свидетельств тому, что под землей сама история. Эти уловки — удобная лазейка для недобросовестных застройщиков, считает научный сотрудник отдела охранной археологии РАН , кандидат исторических наук Сергей Соловьев

Сергей Соловьев научный сотрудник отдела охранной археологии РАН, кандидат исторических наук «Я понимаю, что задача социальной защиты — это очень важно, но, наверное, это нельзя делать в ущерб сохранению памятников культурного наследия. Надо искать другие пути, решения. Историко-культурная экспертиза необходима. Под эти новые изменения, если они будут, можно сделать все что угодно и нанести большой ущерб памятникам. В Московской области тоже есть культура, памятники археологии, исследования должны проводиться. Естественно, все эти процедуры занимают определенное время в зависимости от сложности объекта, от размера зон строительства. Строители и разработчики должны это учитывать с самого начала. Я считаю, что отменять это нельзя, потому что это дает лазейку не совсем добросовестным строителям для того, чтобы уменьшить свои расходы в ущерб сохранению памятников культурного наследия».

По словам экспертов, выходом будет четкое регламентирование историко-археологических работ на объекте. Когда будут понятны хотя бы примерные сроки их окончания, археологи будут работать на объекте куда бодрее, а девелоперы получат гарантии выполнения бизнес-плана.