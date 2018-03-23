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Производство фонарей вручную позволило деревенским женщинам повысить свои доходы
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Производство фонарей вручную позволило деревенским женщинам повысить свои доходы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ухань, 22 марта /Синьхуа/ — В поселке Шапин уезда Чунъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ сложилась традиция создавать вручную бумажные фонари. Сейчас это ремесло предоставило возможность сельским женщинам не только работать и повышать свои доходы, но и следить за домом, пока их мужья находятся в городе на заработках. В этом поселке на фабрике изделий художественного промысла «Иньфэн» работает 200 сотрудников, в основном это женщины из окрестных деревень. Фонари, сделанные этими женщинами вручную, многие годы продаются в более 20 стран и регионов Европы и Юго-Восточной Азии. Фотографии Синьхуа / Чэн Минь
Ухань, 22 марта /Синьхуа/ — В поселке Шапин уезда Чунъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ сложилась традиция создавать вручную бумажные фонари. Сейчас это ремесло предоставило возможность сельским женщинам не только работать и повышать свои доходы, но и следить за домом, пока их мужья находятся в городе на заработках. В этом поселке на фабрике изделий художественного промысла «Иньфэн» работает 200 сотрудников, в основном это женщины из окрестных деревень. Фонари, сделанные этими женщинами вручную, многие годы продаются в более 20 стран и регионов Европы и Юго-Восточной Азии. Фотографии Синьхуа / Чэн Минь
Ухань, 22 марта /Синьхуа/ — В поселке Шапин уезда Чунъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ сложилась традиция создавать вручную бумажные фонари. Сейчас это ремесло предоставило возможность сельским женщинам не только работать и повышать свои доходы, но и следить за домом, пока их мужья находятся в городе на заработках. В этом поселке на фабрике изделий художественного промысла «Иньфэн» работает 200 сотрудников, в основном это женщины из окрестных деревень. Фонари, сделанные этими женщинами вручную, многие годы продаются в более 20 стран и регионов Европы и Юго-Восточной Азии. Фотографии Синьхуа / Чэн Минь
Ухань, 22 марта /Синьхуа/ — В поселке Шапин уезда Чунъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ сложилась традиция создавать вручную бумажные фонари. Сейчас это ремесло предоставило возможность сельским женщинам не только работать и повышать свои доходы, но и следить за домом, пока их мужья находятся в городе на заработках. В этом поселке на фабрике изделий художественного промысла «Иньфэн» работает 200 сотрудников, в основном это женщины из окрестных деревень. Фонари, сделанные этими женщинами вручную, многие годы продаются в более 20 стран и регионов Европы и Юго-Восточной Азии. Фотографии Синьхуа / Чэн Минь
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