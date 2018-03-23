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Росатом разработал технологии для продления жизни двигателям самолетов
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Росатом разработал технологии для продления жизни двигателям самолетов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предприятие госкорпорации «Росатом» Государственного научного центра РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ, Троицк, Москва) поможет российским производителям авиационных газотурбинных двигателей продлить их ресурс, рассказал генеральный директор ТРИНИТИ Владимир Черковец.
По его словам, сопутствующие технологии, возникающие по ходу исследований в области термоядерного синтеза, можно использовать уже сейчас.
"Например, мы обнаружили, что импульс плазменного сгустка, ускоренный в плазменных ускорителях, меняет многие стенки камеры токамака (тороидальной камеры с магнитными катушками, используемой для удержания термоядерной плазмы): делает ее более жаропрочной, твердой и коррозионно-стойкой. Значит, при помощи плазменных потоков можно изменять свойства поверхности", — сказал Черковец в интервью официальному корпоративному изданию российской атомной отрасли газете «Страна Росатом».
По его словам, этот эффект может быть использован в авиастроении.
"Сейчас, например, заключаем договор с ОКБ имени Люльки, производящим авиационные двигатели. Будем применять плазму в сочетании с лазерным излучением для повышения износостойкости лопаток турбин самолетов. После обработки импульсным потоком плазмы на поверхности лопаток появится твердая корочка, в результате они станут многократно долговечнее", — отметил Черковец.
Лопатка турбины является одной из наиболее важных деталей самолетного газотурбинного двигателя, в значительной степени определяющей его экономичность, надежность, ресурс и другие характеристики.
По словам гендиректора ТРИНИТИ, эксперименты и испытания образцов уже проведены, теперь планируется поставить ОКБ специальную установку.
ТРИНИТИ выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники.
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