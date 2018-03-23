Росатом разработал технологии для продления жизни двигателям самолетов

По его словам, сопутствующие технологии, возникающие по ходу исследований в области термоядерного синтеза, можно использовать уже сейчас.

"Например, мы обнаружили, что импульс плазменного сгустка, ускоренный в плазменных ускорителях, меняет многие стенки камеры токамака (тороидальной камеры с магнитными катушками, используемой для удержания термоядерной плазмы): делает ее более жаропрочной, твердой и коррозионно-стойкой. Значит, при помощи плазменных потоков можно изменять свойства поверхности", — сказал Черковец в интервью официальному корпоративному изданию российской атомной отрасли газете «Страна Росатом».

По его словам, этот эффект может быть использован в авиастроении.

"Сейчас, например, заключаем договор с ОКБ имени Люльки, производящим авиационные двигатели. Будем применять плазму в сочетании с лазерным излучением для повышения износостойкости лопаток турбин самолетов. После обработки импульсным потоком плазмы на поверхности лопаток появится твердая корочка, в результате они станут многократно долговечнее", — отметил Черковец.

Лопатка турбины является одной из наиболее важных деталей самолетного газотурбинного двигателя, в значительной степени определяющей его экономичность, надежность, ресурс и другие характеристики.

По словам гендиректора ТРИНИТИ, эксперименты и испытания образцов уже проведены, теперь планируется поставить ОКБ специальную установку.

ТРИНИТИ выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники.