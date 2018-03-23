Китай занял второе место в мире по числу патентных заявок — ВОИС

Женева, 22 марта / Синьхуа / — В 2017 году Китай занял второе место в мире по числу международных патентных заявок, поданных в рамках «Договора о патентной кооперации», уступив по этому показателю лишь США . Об этом говорится в обнародованном накануне в Женеве докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности /ВОИС/. Безусловными лидерами по количеству патентных заявок стали два китайских телекоммуникационных гиганта — компании «Хуавэй» и ZTE.

Женева, 22 марта /Синьхуа/ — В 2017 году Китай занял второе место в мире по числу международных патентных заявок, поданных в рамках «Договора о патентной кооперации», уступив по этому показателю лишь США. Об этом говорится в обнародованном накануне в Женеве докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности /ВОИС/. Безусловными лидерами по количеству патентных заявок стали два китайских телекоммуникационных гиганта — компании «Хуавэй» и ZTE.

Женева, 22 марта /Синьхуа/ — В 2017 году Китай занял второе место в мире по числу международных патентных заявок, поданных в рамках «Договора о патентной кооперации», уступив по этому показателю лишь США. Об этом говорится в обнародованном накануне в Женеве докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности /ВОИС/. Безусловными лидерами по количеству патентных заявок стали два китайских телекоммуникационных гиганта — компании «Хуавэй» и ZTE.

Женева, 22 марта /Синьхуа/ — В 2017 году Китай занял второе место в мире по числу международных патентных заявок, поданных в рамках «Договора о патентной кооперации», уступив по этому показателю лишь США. Об этом говорится в обнародованном накануне в Женеве докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности /ВОИС/. Безусловными лидерами по количеству патентных заявок стали два китайских телекоммуникационных гиганта — компании «Хуавэй» и ZTE.