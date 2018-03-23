Небольшой поселок в Нинся стал лидером в производстве тяжелой техники

Учжун /Нинся-Хуэйский АР/, 22 марта / Синьхуа / — В последние годы индустриальный парк спецтехники в поселке Цзиньиньтань района Литун городского округа Учжун /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай / стал значимым центром производства тяжелой техники: в настоящее время свои мощности здесь разместили четыре производителя автотехники. Ежегодно здесь собирается около 3800 единиц техники, а производства обеспечивают поселку почти тысячу рабочих мест.

Учжун /Нинся-Хуэйский АР/, 22 марта /Синьхуа/ — В последние годы индустриальный парк спецтехники в поселке Цзиньиньтань района Литун городского округа Учжун /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/ стал значимым центром производства тяжелой техники: в настоящее время свои мощности здесь разместили четыре производителя автотехники. Ежегодно здесь собирается около 3800 единиц техники, а производства обеспечивают поселку почти тысячу рабочих мест.

Учжун /Нинся-Хуэйский АР/, 22 марта /Синьхуа/ — В последние годы индустриальный парк спецтехники в поселке Цзиньиньтань района Литун городского округа Учжун /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/ стал значимым центром производства тяжелой техники: в настоящее время свои мощности здесь разместили четыре производителя автотехники. Ежегодно здесь собирается около 3800 единиц техники, а производства обеспечивают поселку почти тысячу рабочих мест.

Учжун /Нинся-Хуэйский АР/, 22 марта /Синьхуа/ — В последние годы индустриальный парк спецтехники в поселке Цзиньиньтань района Литун городского округа Учжун /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/ стал значимым центром производства тяжелой техники: в настоящее время свои мощности здесь разместили четыре производителя автотехники. Ежегодно здесь собирается около 3800 единиц техники, а производства обеспечивают поселку почти тысячу рабочих мест.