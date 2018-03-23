Чтобы подвести итоги шести лет за три минуты, нужно говорить очень быстро. А еще можно нарисовать мультфильм, как это сделал российский художник Егор Жгун, изобразив важнейшие моменты минувшего срока полномочий Владимира Путина. Для Жгуна это не первый подобный опыт: шесть лет назад он аналогичным образом подводил итоги предыдущих двенадцати лет Путина на вершине власти. Тот ролик на YouTube собрал более шести миллионов просмотров. Опубликованный в понедельник «мультик», как и его предшественник, наполнен многочисленными неоднозначными намеками, свойственными современному российскому юмору.
В начале Путин сидит за своим рабочим столом, на котором стоят принтер в форме здания Государственной Думы и «денежное дерево», растущее из нефтяной бочки. Принтер олицетворяет собой отсутствующую независимость российского парламента, который с сумасшедшей скоростью принимает законы, инициированные президентом. «Нефтяное» дерево символизирует экономическую зависимость России от своих полезных ископаемых. Телевизор на заднем плане без конца показывает телеведущих Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, считающихся главными лицами пропаганды на российском государственном телевидении. Удаляющаяся кошка Путина Рядом висит некое подобие государственного герба. На нем изображена загадочная фигура, чем-то напоминающая птицу с «имперским яблоком» в лапах. Лишь люди, следящие за событиями вокруг Путина, вспомнят эпизод из 2013 года, когда президент, посетивший одну из школ, нарисовал на доске нечто, вызвавшее поначалу недоумение. И лишь когда он пояснил, что изобразил кошку, как бы «уходящую» от созерцателя, в зале раздались аплодисменты. На стене висит еще один плакат с изображением животных, точнее президента, летящего на параплане во главе журавлиной стаи. Это действо в исполнении Путина также вызвало широкий резонанс во время его минувшего шестилетнего президентского срока. Далее в мультфильме приведены различные политические события: сначала пять фигур из компьютерной игры Pac-Man, бегущие по рабочему столу Путина — полицейский и православный священник, гонящиеся за тремя разноцветными человечками, напоминающими исполнительниц из группы Pussy Riot. Наблюдатели усмотрели тогда в уголовном преследовании трех панк-певиц символ сближения Путина с крайне консервативными религиозными силами, что типично для его нынешнего курса. На телеэкране тем временем можно разглядеть печальные события на постсоветском пространстве — груду горящих покрышек с подписью «Ежегодный розжиг покрышек на Майдане». Вдруг в стене за спиной кто-то топором прорубает дыру, и в ней появляется голова бывшего министра спорта Виталия Мутко. Далее по телевизору показывают пять снежинок в виде олимпийских колец, напоминающих церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи 2014 года, а Мутко тем временем передает в Кремль какие-то ампулы. На столе у Путина в этот момент возникает государственная допинг-лаборатория. Потрепанные олимпийские талисманы Однако вскоре на первый план выступает восстание на Майдане, где ситуация обострилась как раз во время Олимпийских игр. Снежинки превращаются в горящие покрышки, а три потрепанных олимпийских талисмана — Белый Мишка, Леопард и Зайка — пытаются их потушить. Далее события развиваются все стремительнее: по столу Путина проезжают белые грузовики сомнительных «гуманитарных» конвоев Кремля для жителей Восточной Украины, превращающиеся в конце в «вежливых зеленых человечков», оккупировавших в 2014 году Крым. Затем на телеэкране какой-то казак достает рогатку и сбивает летящий в небе самолет — рейс МН17, после катастрофы которого летом 2014 года Запад ввел санкции против России. Одновременно с этим российская экономика погружается в кризис, вызвав крах российского рубля. В мультфильме обыгрывается сцена из кинофильма «Титаник»: российский рубль держит в руках бочку с нефтью, а вскоре после этого тонет в холодных северных морских водах. Путинское «нефтяное дерево» тем временем постепенно чахнет и погибает. Теперь уже сам президент держит в руках Крым, а полуостров при этом загорается, как кольцо в фильме «Властелин колец». Кольцо, как известно, больше не отпускает своего обладателя и приносит ему несчастья. Тем временем Путин становится все худее и худее и в конце мультфильма напоминает Голлума, павшего в итоге жертвой кольца. Тем временем на телеэкране, где ведущие призывают россиян проводить отпуска в «Новосирии», открываются новые миры. Это название — комбинация из «Сирии» и «Новороссии», пропагандистского обозначения Крыма и Восточной Украины. На карте видны города с названиями вроде «Домбасск» — также «симбиоз» двух названий: «Дамаск» и «Донбасс». Ироничная реклама, в свою очередь, обыгрывает многочисленные утверждения Кремля, что российских солдат на Украине никогда не было, а те, кто там был, отправились туда во время собственного отпуска. Кроме того, Москва на протяжении некоторого времени старалась способствовать развитию туристической отрасли в Крыму, предлагая дешевые авиабилеты на полуостров. Жертва телеэкранов Кроме того, минувший президентский срок Путина оказал влияние на президентские выборы в США. Так, на экране показывают результаты опросов, согласно которым Дональд Трамп серьезно отставал. Однако вдруг в телевизоре возникает маска хакеров из группировки Anonymous, стилизованная под лицо Сталина — и тут же маска Сталина оказывается на лице самого Путина. А потом вдруг, словно по мановению волшебной палочки, Трамп побеждает на президентских выборах. Тем самым Жгун выражает уверенность в том, что Трамп выиграл выборы лишь благодаря российской помощи, в чем Путина обвиняют с момента оглашения результатов голосования в США. В конце мультфильма иллюзорный мир российской государственной пропаганды начинает все больше и больше контролировать постепенно дряхлеющего Путина. Под потолком его кабинета «проплывает» флаг телеканала RT, а вокруг самого президента возникают все новые и новые телеэкраны. Пропагандисты один за другим исчезают — их сменяют марширующие молоты из видеряда на песню The Wall группы Pink Floyd, вышедшего на экраны в 1979 году. Молоты олицетворяют фашистский военный режим, появления которого в течение следующих шести лет президентства Путина, очевидно, опасается Егор Жгун.