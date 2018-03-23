Алматинцы празднуют Наурыз

Алматы, 22 марта / Синьхуа / — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.

Алматы, 22 марта /Синьхуа/ — Жители Алматы сегодня торжественно отметили традиционный праздник Наурыз. На центральной городской площади прошли большой праздничный концерт и фестиваль национальной кухни, а на улицах Алматы были организованы народные гулянья. Наурыз, знаменующий приход весны, — главный праздник в году у тюрских и персидских народов, его отмечают во всех странах Центральной Азии в дни весеннего равноденствия.