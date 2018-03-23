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Эксперт рассказал, как сделать электромобили популярными в России
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Эксперт рассказал, как сделать электромобили популярными в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Включение зарядных станций для электромобилей в перечень энергоэффективного оборудования помогло бы повысить их популярность в России, считает начальник управления отраслей экономики аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков.
Газета «Коммерсант» в среду сообщила, что правительство начало разработку масштабной программы стимулирования электромобильного транспорта. По данным издания, вице-премьер Аркадий Дворкович поручил в течение весны-лета представить различные меры господдержки сектора, аналогичные тем, что уже действуют для традиционного автопрома.
По мнению Микрюкова, уже сейчас можно сказать, что эффективность обеспечит сочетание различных мер, однако оценивать их лучше по результатам. «Сегодня мы можем посмотреть на опыт других стран. Например, в Китае применяли различные инструменты и добились определенных успехов, за семь лет нарастив парк электромобилей с 2 до 650 тысяч», — сказал он РИА Новости.
"С нашей точки зрения, правильным вектором станет включение электрозарядных станций в перечень энергоэффективного оборудования. Каких-либо существенных потерь для бюджета здесь не ожидается, но у участников, инвестирующих собственные средства, появится дополнительный стимул для развития такой инфраструктуры", — полагает эксперт.
Что касается популяризации и стимулирования спроса, продолжает он, в мировой практике используются разные механизмы — бесплатные парковки, выделенные полосы движения, увеличение экологических требований по выбросам, субсидии.
"В целом если цена на новые электромобили будет по-прежнему высока, и их покупка окажется доступной только узкой группе населения, заметного увеличения числа владельцев электрокаров ожидать не стоит", — полагает Микрюков.
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