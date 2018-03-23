Ещё
Высококлассных дипломатов готовят полтора десятилетия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высококлассных дипломатов готовят полтора десятилетия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» всегда писала о главных событиях города и страны. Одно из них — строительство главного здания МГУ.
Факультет мировой политики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова отметил свой 15-летний юбилей.
Празднование в актовом зале Культурного центра МГУ прошло скромно. Как отметил декан факультета Андрей Кокошин, 15 лет — не тот срок, ради которого стоило бы устраивать грандиозные торжества.
Сначала с речами выступили деканы остальных факультетов высшего учебного заведения во главе с ректором МГУ Виктором Садовничим. На собрании присутствовал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. Были зачитаны поздравительные письма в адрес ФМП от помощника президента РФ Андрея Фурсенко, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. После окончания торжественной части начался праздничный бал, куда были приглашены студенты со всех курсов факультета мировой политики. Всего мероприятие посетили около 50–60 молодых людей.
— Должен сказать, что за 15 лет наш факультет превратился в учебно-научный центр с собственным лицом. Мы выпустили большое количество специалистов, которые работают в самых разных сферах, связанных с международными отношениями — от МИД и представительства в Организации Объединенных Наций до Администрации президента и госкорпораций, — отметил декан ФМП Андрей Кокошин. — В будущем мы планируем готовить наших студентов к участию в процессах принятия серьезных политических решений.
Напоминаем, что в этом году МГУ исполнилось уже 263 года. Тем не менее с момента основания университета до возведения всемирно известного здания на Воробьевых горах (тогда еще — Ленинских) прошло почти 200 лет — монументальное строение появилось в Москве в 1953 году. Здание главного университета страны вполне могло оказаться небольшой четырехэтажной постройкой.
Вечерняя Москва: последние новости
ФСБ не считает переписку россиян тайной МВД: Автоматическое продление водительских прав не может быть реализовано Нагиев - самбист, а Брежнева - с короткой стрижкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США536
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Успенская устроила дебош на борту самолета7
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах226
Евросоюз отзывает посла из России5
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение