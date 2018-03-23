Декан Высшей школы телевидения МГУ объявил студентам о праве Слуцкого класть руку «на любое место». Они ушли

Третьяков объявил о праве Слуцкого класть руку «на любое место». Кроме того, он сказал, что хорошо знает депутата. В итоге большинство молодых людей демонстративно покинули лекцию, сообщает RTVI. Происходящее в аудитории они сняли на камеру мобильного телефона: