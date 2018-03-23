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Декан Высшей школы телевидения МГУ объявил студентам о праве Слуцкого класть руку «на любое место». Они ушли
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Декан Высшей школы телевидения МГУ объявил студентам о праве Слуцкого класть руку «на любое место». Они ушли 

BFM.RU 22 минуты назад
Фото: BFM.RU
Студенты Новосибирского госуниверситета обнародовали комментарий декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова об обвинениях журналисток в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук и Фарида Рустамова обвинили его в домогательствах.
Третьяков объявил о праве Слуцкого класть руку «на любое место». Кроме того, он сказал, что хорошо знает депутата. В итоге большинство молодых людей демонстративно покинули лекцию, сообщает RTVI. Происходящее в аудитории они сняли на камеру мобильного телефона:
«Я очень хорошо знаю Леонида Петровича Слуцкого. В любой компании мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, и если в брюках была, и на какое-нибудь другое [место]. Старые люди, люди в возрасте, вот они, значит против того, чтобы приставал, руку на коленку клал, чтоб уж сначала пять лет встречаться, а потом, может быть в постель. Сейчас я слушаю такие вещи про молодых людей. Мир перевернулся».
Российский независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ обратился к Секретариату Парламентской ассамблеи Совета Европы и ко всем членам национальных делегаций с просьбой приостановить всякое взаимодействие с депутатом Слуцким, который является главой комитета по международным делам. Комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата. Business FM назвала это решение нулевым.
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