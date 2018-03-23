Декан МГУ поддержал Слуцкого в его праве «класть руку на коленку и любое место»

На фоне скандала с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в ходе лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) рассказал студентам о праве парламентария заигрывать с девушками. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал RTVI.

«Слуцкий как нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах, мог положить руку на голую коленку женщины или, если она в брюках была, на какое-нибудь другое место. Я в этом ничего дурного не вижу», — сказал педагог, отвечая на вопрос о его отношении к поведению депутата.

Одна из учащихся отметила, что в конце своего ответа Третьяков подчеркнул: «Домогался и будет домогаться. И не только до журналисток». Канал отмечает, что после этого многие учащиеся демонстративно ушли с лекции. Некоторые студенты восприняли слова лектора как личное оскорбление и намерены потребовать от руководства вуза извинений.