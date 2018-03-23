Ещё
Декан МГУ поддержал Слуцкого в его праве «класть руку на коленку и любое место»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Декан МГУ поддержал Слуцкого в его праве «класть руку на коленку и любое место» 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
На фоне скандала с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в ходе лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) рассказал студентам о праве парламентария заигрывать с девушками. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал RTVI.
«Слуцкий как нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах, мог положить руку на голую коленку женщины или, если она в брюках была, на какое-нибудь другое место. Я в этом ничего дурного не вижу», — сказал педагог, отвечая на вопрос о его отношении к поведению депутата.
Одна из учащихся отметила, что в конце своего ответа Третьяков подчеркнул: «Домогался и будет домогаться. И не только до журналисток». Канал отмечает, что после этого многие учащиеся демонстративно ушли с лекции. Некоторые студенты восприняли слова лектора как личное оскорбление и намерены потребовать от руководства вуза извинений.
Ранее три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах и неприличном поведении. Думская комиссия по этике 21 марта пришла к выводу, что в его действиях не было ничего недопустимого. При этом члены комиссии проигнорировали аргументы девушек и не ознакомились с расшифровкой аудиозаписи, на которой слышно, как Слуцкий предлагает корреспондентке «Русской службы Би-би-си» Фариде Рустамовой бросить своего молодого человека и стать его любовницей. В ответ многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот депутату. Некоторые редакции отозвали своих парламентских корреспондентов, другие решили добавлять в любые материалы о Слуцком фрагмент про обвинения его в домогательствах. 29 марта на Театральной площади планируется массовый пикет против бездействия Госдумы.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ480
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ82
Новый советник Трампа готов развязать большую войну200
Все супероружие РФ показали в одном видео133
Минфин готовится пойти на риск102
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение