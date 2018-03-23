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Тибетский АР запустил масштабный план по озеленению государственных земель
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Тибетский АР запустил масштабный план по озеленению государственных земель 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхаса, 22 марта /Синьхуа/ — На днях в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ был дан старт реализации масштабного плана по озеленению государственных земель, согласно которому до конца года здесь должны появиться 1,1 млн му /около 73,3 тыс. га/ лесопосадок. В 2017 году на территории Тибетского АР были высажены 1,24 млн му /82,6 тыс. га/ леса, под посадки деревьев были возвращены 120 тыс. му /8 тыс. га/ пахотных земель, а также была полностью прекращена коммерческая эксплуатация природных лесов, миллионы га леса получили эффективное управление.
Лхаса, 22 марта /Синьхуа/ — На днях в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ был дан старт реализации масштабного плана по озеленению государственных земель, согласно которому до конца года здесь должны появиться 1,1 млн му /около 73,3 тыс. га/ лесопосадок. В 2017 году на территории Тибетского АР были высажены 1,24 млн му /82,6 тыс. га/ леса, под посадки деревьев были возвращены 120 тыс. му /8 тыс. га/ пахотных земель, а также была полностью прекращена коммерческая эксплуатация природных лесов, миллионы га леса получили эффективное управление.
Лхаса, 22 марта /Синьхуа/ — На днях в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ был дан старт реализации масштабного плана по озеленению государственных земель, согласно которому до конца года здесь должны появиться 1,1 млн му /около 73,3 тыс. га/ лесопосадок. В 2017 году на территории Тибетского АР были высажены 1,24 млн му /82,6 тыс. га/ леса, под посадки деревьев были возвращены 120 тыс. му /8 тыс. га/ пахотных земель, а также была полностью прекращена коммерческая эксплуатация природных лесов, миллионы га леса получили эффективное управление.
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