Пранкер из Барселоны едва не оставил калекой свою жертву. Видео

Испанский пранкер по имени Гарсия Монтеалегре, который время от времени снимает на камеру «безобидные» розыгрыши над случайными прохожими, должен выплатить в ближайшее время порядка 60 тысяч евро одной из своих «жертв» в качестве компенсации, сообщило британское издание The Sun со ссылкой на представителей каталонской полиции.

На видеоролике, который действительно прибавил «популярности»

24-летнему

Гарсии Монтеалегре, видно как пранкер подкрадывается на одном из перекрестков Барселоны к незнакомой девушке и ловким движением из фильмов про «кунг-фу»

сильно бьет ее ногой в область голени.

От неожиданного удара девушка падает, сильно ударяясь о жесткий тротуар. Довольный пранкер, под ободряющий хохот «своей съемочной группы» моментально скрывается с места опасного розыгрыша.

Сообщается, что в результате «шутки», девушка получила сильный вывих лодыжки, запястья и травму колена. По итогам медицинского обследования, местные врачи выписали жительнице Барселоны «больничный» на два с половиной месяца.

Уточняется, что «веселый» пранк признали хулиганством. Гарсию Монтеалегре обязали возместить женщине все затраты на лечение, компенсировать моральный ущерб, а также оплатить вместо ее работодателя пропущенные дни на работе. Согласно сообщению полиции, в итоге пранкер выплатит пострадавшей порядка €60 тысяч евро.