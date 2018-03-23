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Пранкер из Барселоны едва не оставил калекой свою жертву. Видео
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Пранкер из Барселоны едва не оставил калекой свою жертву. Видео 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Испанский пранкер по имени Гарсия Монтеалегре, который время от времени снимает на камеру «безобидные» розыгрыши над случайными прохожими, должен выплатить в ближайшее время порядка 60 тысяч евро одной из своих «жертв» в качестве компенсации, сообщило британское издание The Sun со ссылкой на представителей каталонской полиции.
На видеоролике, который действительно прибавил «популярности»
24-летнему
Гарсии Монтеалегре, видно как пранкер подкрадывается на одном из перекрестков Барселоны к незнакомой девушке и ловким движением из фильмов про  «кунг-фу»
сильно бьет ее ногой в область голени.
От неожиданного удара девушка падает, сильно ударяясь о жесткий тротуар. Довольный пранкер, под ободряющий хохот «своей съемочной группы» моментально скрывается с места опасного розыгрыша.
Сообщается, что в результате «шутки», девушка получила сильный вывих лодыжки, запястья и травму колена. По итогам медицинского обследования, местные врачи выписали жительнице Барселоны «больничный» на два с половиной месяца.
Уточняется, что «веселый» пранк признали хулиганством. Гарсию Монтеалегре обязали возместить женщине все затраты на лечение, компенсировать моральный ущерб, а также оплатить вместо ее работодателя пропущенные дни на работе. Согласно сообщению полиции, в итоге пранкер выплатит пострадавшей порядка €60 тысяч евро.
Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с министром обороны Испании Марией Долорес де Коспедаль, представившись главой военного ведомства Латвии. Шутники пытались предупредить испанского министра об «опасном разведчике Пучдемоне».
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