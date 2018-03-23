Испанский блогер заплатит €60 тысяч за «безобидный» пранк

Пранкеру из Испании Гарсии Монтеалегре придется выплатить солидный штраф за «безобидный» розыгрыш. Жертва его шутки получила серьезные травмы, сообщает 360.

Монтеалегре снимает видео со случайными прохожими. Недавно он выпустил очередной ролик, где подходит к девушке на одном из перекрестков Барселоны и сильно бьет ее ногой в область голени.

Праведный фотогнев

Кого в Instagram все ненавидят } От удара девушка упала и ударилась о тротуар. Позднее выяснилось, что она вывихнула лодыжку и запястье и получила травму колена. Медики отправили ее на больничный на два с половиной месяца.

Блогер быстро скрылся с места преступления, но, благодаря выложенному в интернет видео, найти его не составило труда.

Розыгрыш признали хулиганством. Монтеалегре придется компенсировать своей жертве расходы на лечение и моральный ущерб, а также возместить заработную плату за пропущенные дни. Общая сумма составила около 60 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании из-за любви к «лайкам» едва не пострадал сам. Чтобы снять «забавное» видео, он засунул голову в микроволновку, заполненную целлюлозной массой, и намертво там застрял. Пятерым пожарным, которые в течение часа вызволяли молодого человека из ловушки, было совершенно не смешно.

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