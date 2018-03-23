Блогер сбил женщину с ног пинком в спину и заплатил за это

24-летнего пранкера из Испании обязали выплатить 60 тысяч евро (более четырех миллионов рублей — прим. «Ленты.ру» ) после того, как он нанес ощутимый вред здоровью жертве своей шутки. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.

В 2015 году житель Барселоны Марио Гарсиа Монтеалегре (Mario Garcia Montealegre) решил записать вирусный ролик. Поставив своего друга в качестве оператора на пешеходном переходе, он подкараулил 48-летнюю женщину, и ударил ее сзади ногой.

Многочисленные повреждения рук и ног заставили потерпевшую взять больничный на 75 дней, из-за чего она пропустила несколько рабочих недель.

Жертва пранка обратилась в местную полицию. Правоохранительные органы распространяли ролик, сопровождая его комментарием «Помогите нам поймать этого человека, он считает, что можно нападать на невинных людей». Когда видео распространилось в социальных сетях, Монтеалегре сам пришел в участок.

Спустя три года судебный процесс завершился: агрессор согласился выплатить женщине 60 тысяч евро в качестве компенсации. Обвиняемый настоял именно на этой сумме, несмотря на то, что изначально прокуроры потребовали несколько меньшие выплаты — 45 тысяч.