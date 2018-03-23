Ещё
Блогер сбил женщину с ног пинком в спину и заплатил за это
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блогер сбил женщину с ног пинком в спину и заплатил за это 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
24-летнего пранкера из Испании обязали выплатить 60 тысяч евро (более четырех миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») после того, как он нанес ощутимый вред здоровью жертве своей шутки. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.
В 2015 году житель Барселоны Марио Гарсиа Монтеалегре (Mario Garcia Montealegre) решил записать вирусный ролик. Поставив своего друга в качестве оператора на пешеходном переходе, он подкараулил 48-летнюю женщину, и ударил ее сзади ногой.
Многочисленные повреждения рук и ног заставили потерпевшую взять больничный на 75 дней, из-за чего она пропустила несколько рабочих недель.
Жертва пранка обратилась в местную полицию. Правоохранительные органы распространяли ролик, сопровождая его комментарием «Помогите нам поймать этого человека, он считает, что можно нападать на невинных людей». Когда видео распространилось в социальных сетях, Монтеалегре сам пришел в участок.
Спустя три года судебный процесс завершился: агрессор согласился выплатить женщине 60 тысяч евро в качестве компенсации. Обвиняемый настоял именно на этой сумме, несмотря на то, что изначально прокуроры потребовали несколько меньшие выплаты — 45 тысяч.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением317
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова69
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды24
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну47
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение