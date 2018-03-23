Ещё
Завершены 7 проц строительных работ на первом участке высокоскоростной железной дороги Таиланд-Китай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершены 7 проц строительных работ на первом участке высокоскоростной железной дороги Таиланд-Китай 

ИА Синьхуа 19 минут назад
Пак-Чонг /Таиланд/, 22 марта /Синьхуа/ — Строительство первого участка высокоскоростной железной дороги, связывающей Таиланд и Китай, проходит благополучно, завершено 7 проц работ на этом участке. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Департамента автомагистралей Таиланда Танин Сомбун.
Очистка и выкорчевывание растительности на участке первой 3,5-километровой секции, в целом, завершено. Таким образом, на первом участке выполнено 7 процентов работ, сообщил Т. Сомбун в ходе пресс-тура по местам запуска проекта, который стартовал в декабре прошлого года.
"Департамент автомагистралей уверен, что за четыре месяца на первом участке протяженностью в 3,5 км будут завершены все работы, т.е. к началу августа", — сказал он.
Таиланд и Китай в декабре 2017 года совместно запустили строительство первой в Таиланде высокоскоростной железной дороги из Бангкока в провинцию Накхонратчасима на северо-востоке страны. Это первый 253-километровый участок строительства высокоскоростной железной дороги Таиланд-Китай.
Планируется, что поезда на этой дороге будут развивать скорость до 250 км в час. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В результате столкновения двух судов в пакистанском Карачи затонули 19 контейнеров Президент Зимбабве амнистировал 3 тыс заключенных Египетское правительство утвердило бюджет на новый финансовый год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США213
В крови Скрипаля нашли «Новичок»195
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах212
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком126
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение