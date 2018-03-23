Завершены 7 проц строительных работ на первом участке высокоскоростной железной дороги Таиланд-Китай

Пак-Чонг / Таиланд /, 22 марта / Синьхуа / — Строительство первого участка высокоскоростной железной дороги, связывающей Таиланд и Китай , проходит благополучно, завершено 7 проц работ на этом участке. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Департамента автомагистралей Таиланда Танин Сомбун.

Очистка и выкорчевывание растительности на участке первой 3,5-километровой секции, в целом, завершено. Таким образом, на первом участке выполнено 7 процентов работ, сообщил Т. Сомбун в ходе пресс-тура по местам запуска проекта, который стартовал в декабре прошлого года.

"Департамент автомагистралей уверен, что за четыре месяца на первом участке протяженностью в 3,5 км будут завершены все работы, т.е. к началу августа", — сказал он.

Таиланд и Китай в декабре 2017 года совместно запустили строительство первой в Таиланде высокоскоростной железной дороги из Бангкока в провинцию Накхонратчасима на северо-востоке страны. Это первый 253-километровый участок строительства высокоскоростной железной дороги Таиланд-Китай.

Планируется, что поезда на этой дороге будут развивать скорость до 250 км в час. —0—