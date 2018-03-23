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Самоходные тапочки и пульты на колесиках: чем удивляют гостей японские отели
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Самоходные тапочки и пульты на колесиках: чем удивляют гостей японские отели 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В одном из отелей Японии гостям предлагается опробовать необычную услугу — тапочки, которые самостоятельно возвращаются на место. Инновационную технологию разработала компания Nissan, сообщила газета The Daily Mail.
Уточняется, что изначально разработка предназначалась для автомобилей — система ProPilot Park была создана для машин Nissan Leaf. Однако позже была внедрена в самые обычные вещи, включая подушки, столы и даже телевизионные пульты.
Тапочки оснащены крошечными колесиками, а также датчиками, которые позволяют «умной» обуви возвращаться на место.
Ранее химики из Шанхайского института керамики создали огнеупорные обои на основе графена. В такую бумагу встроены датчики, которые предупредят о начавшемся возгорании.
В статье авторов противопожарных обоев не уточняется, умеют ли они отправлять сигнал службам спасения. В любом случае, чтобы потушить пламя сотрудникам экстренных служб может пригодиться «умная» куртка CHASE LifeTech FR, созданная компанией Nokia. В рукавах и вороте изделия находятся датчики, которые отслеживают частоту пульса, температуру тела, местоположение человека и его двигательную активность.
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