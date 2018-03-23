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«Экошкола Кусково» рассказала жителям района, куда можно сдать батарейки
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«Экошкола Кусково» рассказала жителям района, куда можно сдать батарейки 

Управа района Вешняки 24 минуты назад
Карта пунктов приема аккумуляторов и батареек размещена на сайте экоцентра.
Эколого-просветительский центр «Экошкола Кусково» поделился с вешняковцами картой пунктов приёма использованных батареек и аккумуляторов.
Для жителей района Вешняки это актуальная тема, но на территории самого экологического центра батарейки в пункте раздельного сбора сырья не принимают. В карте, размещенной на сайте «Экошколы Кусково», сообщают: в Вешняках сдать батарейки на переработку можно сдать в двух точках — в магазинах «ВкусВилл», расположенных по адресам: ул. Вешняковская, д. 29 и ул. Вешняковская, д. 24Г. Магазины открыты каждый день с 8 до 23 часов. До трех килограммов использованных батареек может сдать каждый покупатель за один раз. В дальнейшем аккумуляторы направляют на переработку в компанию «Мегаполисресурс» города Челябинска.
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