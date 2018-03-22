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Воробьев: старый полигон «Ядрово» будет закрыт на следующей неделе
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Воробьев: старый полигон «Ядрово» будет закрыт на следующей неделе 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что старый мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском будет закрыт в ближайшее время.
"На следующей неделе мы закроем старое тело «Ядрово» и приступим к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день", — написал глава региона на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Нагрузка на новый участок полигона, по его словам, будет снижена вдвое. Чтобы жители могли оперативно получать информацию о состоянии воздуха, в городе установят специальное табло. Отслеживать ситуацию поручено спецпредставителю по этому вопросу.
"Александр Чупраков уже на месте и будет работать в Волоколамске ежедневно. Он выслушает все обращения жителей", — подчеркнул Андрей Воробьев.
Все работы по дегазации власти планируют завершить до 15 июня.
Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на неприятный запах, исходящий от полигона «Ядрово». В ночь на 21 марта там произошел очередной выброс свалочного газа. После этого в местную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились более 50 детей. Местные жители сочли, что ухудшение самочувствия детей связано с работой свалки. Возле больницы прошел стихийный митинг.
Утром 22 марта при подъезде к Волоколамску вновь ощущался резкий запах. Между тем Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе города.
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