Арестованный экс-депутат Госдумы Варшавский доволен условиями в ИВС на Петровке ОНК

"Члены ОНК посетили в четверг ИВС на Петровке, где содержится арестованный экс-депутат Госдумы Варшавский. Он в разговоре с членами ОНК заявил, что доволен условиями содержания в ИВС и высоко их оценивает. «Как в пионерском лагере», — так он нам ответил на вопрос об условиях в изоляторе", — сказал Мельников. По словам правозащитника, бывший парламентарий сообщил, что пища в ИВС ему нравится, похвалив суп, гречневую и рисовую кашу, плов, куриные котлеты и компот.

"Варшавский считает, что СИЗО следует подтянуть до уровня московского ИВС, отметив, что в бытность депутатом посещал следственные изоляторы и может сравнивать условия содержания", — рассказал ответственный секретарь ОНК.