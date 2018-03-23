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Арестованный экс-депутат Госдумы Варшавский доволен условиями в ИВС на Петровке ОНК
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Арестованный экс-депутат Госдумы Варшавский доволен условиями в ИВС на Петровке ОНК 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский сообщил членам ОНК, что доволен условиями в изоляторе временного содержания ГУ МВД РФ по Москве на Петровке, 38. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
"Члены ОНК посетили в четверг ИВС на Петровке, где содержится арестованный экс-депутат Госдумы Варшавский. Он в разговоре с членами ОНК заявил, что доволен условиями содержания в ИВС и высоко их оценивает. «Как в пионерском лагере», — так он нам ответил на вопрос об условиях в изоляторе", — сказал Мельников. По словам правозащитника, бывший парламентарий сообщил, что пища в ИВС ему нравится, похвалив суп, гречневую и рисовую кашу, плов, куриные котлеты и компот.
"Варшавский считает, что СИЗО следует подтянуть до уровня московского ИВС, отметив, что в бытность депутатом посещал следственные изоляторы и может сравнивать условия содержания", — рассказал ответственный секретарь ОНК.
22 марта Тверской суд Москвы арестовал на месяц обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего депутата Госдумы Варшавского, задержанного в среду в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». Вину Варшавский признать отказался.
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