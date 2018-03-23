Русские горки чешского бизнеса

Чешский малый бизнес добился значительных успехов в поиске новых рынков сбыта. Самым популярным неевропейским экспортным направлением теперь являются США Россия , наоборот, теряет свои позиции.

Ассоциация малых и средних предприятий ЧР (АМСП) опубликовала в конце февраля отчет о деятельности своих членов. По их данным, экспорт в страны, не входящие в Евросоюз , растет такими же темпами, как и экспорт в страны ЕС. Больше всего за 2017 год увеличился экспорт в Мексику Израиля (на 106% и 96% соответственно), а по объему поставок на первое место вышли Соединенные Штаты, которые сместили с этой позиции Россию. Третье место занял Китай , четвертое — Турция

«Малые и средние предприятия все чаще ищут рынки сбыта за пределами ЕС. Главная причина — более высокая прибыльность. Это также позволяет нашим компаниям диверсифицировать риски зависимости от традиционных рынков», — прокомментировал результаты исследования АМСП ее председатель Карел Гавличек.

Индонезия, Куба, Маврикий, остров Мэн. Его слова подтверждает и статистика Чешского экспортного банка (ЧЭБ). Еще в 2013 году почти 40% вывозимой при поддержке ЧЭБ продукции за рубеж направлялось в Россию. За последние три года список экспортных рынков претерпел значительные изменения и выглядит теперь следующим образом: Словакия Азербайджан , США, Ирак , Россия, Бразилия

Катар, Перу и «Эти рынки пришли на смену Российской Федерации, где объем нового субсидируемого экспорта уменьшился, в том числе из-за международных санкций. В 2017 году доля России в объеме поддержанного ЧЭБ экспорта сократилась до 1%, — сказал генеральный директор ЧЭБ Карел Буреш. — Небольшие чешские компании доказали, что они могут экспортировать даже на рынки экзотических для Центральной Европы стран. Впервые в своей истории Чешский экспортный банк профинансировал поставки в такие страны, как Бахрейн Кыргызстан ».

Несмотря на то что именно на российском направлении за последние пять лет было зафиксировано максимальное падение объемов экспорта, в 2016-2017 годах наблюдались признаки восстановления, показало пятилетнее исследование ЧЭБ..

Экспортный двигатель

О восстановлении объемов российско-чешской торговли сообщило и Чешское статистическое управление, по данным которого товарооборот в 2017 году вырос более чем на 10%, причем доля РФ во внешней торговле Чехии увеличилась до 1,9%. Если не считать страны ЕС, Россия является вторым крупнейшим торговым партнером Чешской Республики как с точки зрения экспорта (после США), так и товарооборота, где первое место занимает Китай. Доминирующими экспортными направлениями остались автомобильная промышленность, оборудование для энергетической и машиностроительной отрасли, на которые приходилось около 60% поставок.

По словам Отто Данека, Россия для чешских предпринимателей сохраняет свой потенциал. «Подъему поспособствует и установление прямых контактов между отдельными регионами и компаниями», — вторит ему глава Союза промышленности и транспорта ЧР Ярослав Ганак , по мнению которого прошедший в ноябре 2017 года визит Милоша Земана в РФ придаст дополнительный импульс развитию двусторонней торговли.

Вместе с тем курс на импортозамещение, объявленный Москвой в результате введения антироссийских санкций, вынуждает чешские компании переносить производство в РФ. По словам Мартина Поспишила, директора отдела внешней экономической политики Министерства промышленности и торговли ЧР, «санкции ЕС практически не затронули чешскую экономику, что не сказать о контрмерах, принятых РФ».

«Тем самым российские власти заставляют наши предприятия переносить производство и передавать технологии. В результате Россия становится объектом интереса со стороны инвесторов, а не рынком сбыта для чешских товаров», — объясняет он.

В этой связи директор внешнеполитического департамента администрации президента Чехии Рудолф Йиндрак полагает, что целью Чехии должна стать «дедемонизация России»: «Чешские компании зачастую призывают отказаться от работы в РФ по политическим соображениям. Мы не можем игнорировать то, что происходит на востоке Украины , но, с другой стороны, торговля может стать способом нормализации отношений, и было бы полезно, если бы в некоторых вопросах Москва выступала на нашей стороне».

С прицелом на будущее

По мнению специалистов, Россия была и останется важным рынком для Чехии. «Основным преимуществом российского рынка является ненасыщенность и низкая конкуренция. С другой стороны, в РФ начинает повышаться спрос на товары с более высокой добавленной стоимостью и более высокой долей передовых технологий, потребности в которых Россия не может обеспечить собственными силами», — пояснил ПТ экономист Якуб Хаас.

Согласен с ним его коллега Йиржи Вацулик: «Несмотря на то, что санкции против России были продлены, для чешского бизнеса данное направление — одно из самых перспективных. О восстановлении двусторонних связей свидетельствует и статистика в сфере туризма. В первом полугодии 2017 года количество выездов граждан РФ в ЧР с целью туризма достигло 237 000 поездок, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года».