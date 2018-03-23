«Пробки начинаются прямо со дворов»: владивостокцы устали от Эгершельда

Жители Владивостока массово пожаловались на проблемы проживания на Эгершельде: речь пошла о транспортной недоступности микрорайона, сообщает PRIMPRESS.

Свой «крик души» горожане опубликовали в популярном приморском инстаграм-сообществе irecommended_vdk.

«Когда покупали тут квартиру, даже не задумывались, куда мы попали. Последнее время становится просто невыносимо добираться в центр. Чтобы попасть туда, надо часика за 2 выезжать. Пробки начинаются уже прямо со дворов», — рассказывают горожане.

По их словам, любое ДТП усугубляет ситуацию в несколько раз.

«Если кто-то стукнется, то это полное фиаско, братан», — пишут местные жители.

Сейчас Эгершельд с центром города связывает одна лишь «узенькая дорожка», на которой «все упираются, как быки и не могут разъехаться».

«Еще напрягают фуры. Такое впечатление, что фуры специально выпускают в час пик и народ из-за этого страдает», — отмечают владивостокцы.

В комментариях к посту разразились бурные обсуждения. Большинство горожан, при всей любви к этому микрорайону (чисто, спокойно и красиво), признают, что проблема пробок будет актуальна всегда.

«Работала на Эгершельде два года. Вспомнаю, как страшный сон. Ровно в 18.00 бегом в любую погоду до Семёновской, там если повезёт, сядешь в маршрутку и в 18.55 галопом за ребенком в сад. И так каждый день».