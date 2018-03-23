Фонтан кипятка выбил стекла в домах в центре Петербурга

Выброс горячей воды из изношенной теплотрассы в центре Петербурга разбил стекла в соседних зданиях и повредил несколько автомобилей; из-за аварии без отопления осталось почти 40 домов, сообщили в городском комитете по энергетике.

«Был выявлен повторный дефект на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров в районе Девятой Советской улицы, 18. Технологическое нарушение сопровождалось выбросом теплоносителя, в результате чего разбито несколько стекол в соседних зданиях», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости»

Кроме этого, в комитете заявили, что «пострадала пара автомобилей и произошел провал асфальта».

В результате без отопления остались 38 зданий в Центральном районе Петербурга.

Отмечается, что связанный с высокой степенью износа тепломагистрали дефект на этом участке выявлен четвертый раз подряд за последние две недели.

«Комитет по энергетике настоял на включении данной тепломагистрали в инвестпрограмму АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» из-за высокого износа теплосети и участившихся случаев выявления дефектов», — сообщил собеседник агентства.

В пятницу на заседании совета по взаимодействию администрации Петербурга ПАО «Газпром» будет подниматься вопрос о высокой изношенности теплосетей предприятия и увеличении инвестиционной программы.

По нормативам срок ликвидации ЧП составляет 20 часов, добавил представитель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.