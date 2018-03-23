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Фонтан кипятка выбил стекла в домах в центре Петербурга
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Фонтан кипятка выбил стекла в домах в центре Петербурга 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Выброс горячей воды из изношенной теплотрассы в центре Петербурга разбил стекла в соседних зданиях и повредил несколько автомобилей; из-за аварии без отопления осталось почти 40 домов, сообщили в городском комитете по энергетике.
«Был выявлен повторный дефект на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров в районе Девятой Советской улицы, 18. Технологическое нарушение сопровождалось выбросом теплоносителя, в результате чего разбито несколько стекол в соседних зданиях», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Кроме этого, в комитете заявили, что «пострадала пара автомобилей и произошел провал асфальта».
В результате без отопления остались 38 зданий в Центральном районе Петербурга.
Отмечается, что связанный с высокой степенью износа тепломагистрали дефект на этом участке выявлен четвертый раз подряд за последние две недели.
«Комитет по энергетике настоял на включении данной тепломагистрали в инвестпрограмму АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» из-за высокого износа теплосети и участившихся случаев выявления дефектов», — сообщил собеседник агентства.
В пятницу на заседании совета по взаимодействию администрации Петербурга и ПАО «Газпром» будет подниматься вопрос о высокой изношенности теплосетей предприятия и увеличении инвестиционной программы.
По нормативам срок ликвидации ЧП составляет 20 часов, добавил представитель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.
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