Госдума обсудит штрафы за нарушение мер антитеррористической безопасности 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штрафы за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, в том числе мест массового пребывания людей.
Проектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей, а также за воспрепятствование соблюдению таких мер лицами, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность выполнения этих требований, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.
Отмечается, что наказание предусматривает штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей (или дисквалификация до трех лет), для юридических лиц до 500 тысяч рублей.
Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях такой категории наделяются должностные лица органов внутренних дел, органов ФСБ и должностные лица войск Росгвардии. Рассмотрение дел об административных правонарушениях по этой статье возлагается на судей.