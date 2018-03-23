Госдума обсудит штрафы за нарушение мер антитеррористической безопасности

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штрафы за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, в том числе мест массового пребывания людей.

Проектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей, а также за воспрепятствование соблюдению таких мер лицами, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность выполнения этих требований, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.

Отмечается, что наказание предусматривает штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей (или дисквалификация до трех лет), для юридических лиц до 500 тысяч рублей.