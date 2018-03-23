Депутат ЗССО решил спасти сильного мэра Екатеринбурга

Альтернативный законопроект о выборах мэра Екатеринбурга может быть рассмотрен в Свердловской Заксобрании, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

Об этом заявил депутат областного парламента Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook. При этом он жёстко раскритиковал депутатов гордумы Екатеринбурга, в том числе тех, что сегодня ратует за сохранение прямых выборов главы города. «Часть ЕГД в комарином писке зашлась и заявила о написании письма в ЗССО, правда пар в гудок ушел, — написал народный избранник. — Действующий мэр приоткрыв, как Гоголевский Вий свой глаз, с помощью любителя денег и пиндосов предателя Киселева, изрёк, что сам письмо напишет о сохранении выборов. „У меня вопрос ко всем: вы зачем народ дурите?“.

Вегнер назвал весь этот процесс „белым шумом“, так как считает, что депутаты гордумы должны были действовать год, два или три назад, внеся соответствующую инициативу в городской парламент. „Завтра возьму на себя всю ответственность за ситуацию и внесу альтернативный законопроект“, — заявил парламентарий.

Однако времени у Вегнера немного: сегодня, 23 марта 2018 года, последний день, когда имеет смысл вносить проект на рассмотрение в ЗССО. Кроме того, по его словам, документ могут заволокитить.