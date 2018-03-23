Депутат ЗССО решил спасти сильного мэра Екатеринбурга 

Альтернативный законопроект о выборах мэра Екатеринбурга может быть рассмотрен в Свердловской Заксобрании, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Об этом заявил депутат областного парламента Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook. При этом он жёстко раскритиковал депутатов гордумы Екатеринбурга, в том числе тех, что сегодня ратует за сохранение прямых выборов главы города. «Часть ЕГД в комарином писке зашлась и заявила о написании письма в ЗССО, правда пар в гудок ушел, — написал народный избранник. — Действующий мэр приоткрыв, как Гоголевский Вий свой глаз, с помощью любителя денег и пиндосов предателя Киселева, изрёк, что сам письмо напишет о сохранении выборов. „У меня вопрос ко всем: вы зачем народ дурите?“.
Вегнер назвал весь этот процесс „белым шумом“, так как считает, что депутаты гордумы должны были действовать год, два или три назад, внеся соответствующую инициативу в городской парламент. „Завтра возьму на себя всю ответственность за ситуацию и внесу альтернативный законопроект“, — заявил парламентарий.
Однако времени у Вегнера немного: сегодня, 23 марта 2018 года, последний день, когда имеет смысл вносить проект на рассмотрение в ЗССО. Кроме того, по его словам, документ могут заволокитить.
Напомним, что накануне, 22 марта 2018 года, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым был внесён законопроект о выборах мэра Екатеринбурга. Региональный парламент рассмотрит его 3 апреля 2018 года. Если закон будет принят, то главу города будут выбирать не жители столицы Урала, а депутаты гордумы VII созыва, которые попадут туда после выборов 9 сентября 2018 года. Кандидатуры в течение месяца будет рассматривать конкурсная комиссия (составленная, в том числе, из представителей губернатора), после чего депутаты примут решение большинством голосов.
Ранее на заседании гордумы депутаты Дмитрий Головин и Константин Киселёв предложили обратиться в областной парламент с просьбой сохранить прямые выборы главы города. Однако их предложение было отвергнуто большинством голосов, хотя и нашло поддержку в лице депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.