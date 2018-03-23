Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер выступит против отмены прямых выборов мэра Екареринбурга

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер собирается сегодня внести в Заксобрание проект против предложения губернатора Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга . Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Завтра возьму на себя всю ответственность за ситуацию и внесу альтернативный законопроект», — написал Вегнер в Facebook.

Он объяснил это тем, что за много лет никто ничего по вопросу выборов мэра не сделал. В том числе действующий глава города Евгений Ройзман , который в среду вышел с екатеринбуржцами «обнять» телебашню.

«Со всех сторон стенания и слезы: «Нам он нужен, мы скучаем, мэр наш сильный, дорогой», — поделился Вегнер. — Часть ЕГД в комарином писке зашлась и заявила о написании письма в ЗССО, правда пар в гудок ушел. Если уж действительно хотели что-то сделать, что вам мешало проявить раньше год, два или три назад законодательную инициативу и внести законопроект в ЗССО. Ничего». По его словам, законопроект нужно будет подготовить уже сегодня. Но его могут «заволокитить».