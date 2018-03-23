Ещё
Законы, вступающие в силу 23 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законы, вступающие в силу 23 марта 

Парламентская газета 1 час назад
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2018 № 249 «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу „Курорты Северного Кавказа“
Утверждена Методика детализации мероприятия „Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе“. Оно реализуется в рамках основного мероприятия „Развитие особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея“ подпрограммы „Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея“ государственной программы Российской Федерации „Развитие Северо-Кавказского федерального округа“
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2018 года № 243 „О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719“
Перечень промышленной продукции, в отношении которой могут устанавливаться требования в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ, дополнен разделом XXII „Приборы для измерения“. В него включены приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов, а также счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии.
Парламентская газета: последние новости
Дворкович не исключил повышения налога на доходы физлиц до 15 процентов Сотрудники уголовно-исполнительной системы получат больше соцгарантий День 23 марта в истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США214
В крови Скрипаля нашли «Новичок»197
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах212
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком126
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение