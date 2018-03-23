Законы, вступающие в силу 23 марта

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2018 № 249 «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу „Курорты Северного Кавказа“

Утверждена Методика детализации мероприятия „Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе“. Оно реализуется в рамках основного мероприятия „Развитие особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае Республике Адыгея “ подпрограммы „Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея“ государственной программы Российской Федерации „Развитие Северо-Кавказского федерального округа“

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2018 года № 243 „О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719“

Перечень промышленной продукции, в отношении которой могут устанавливаться требования в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ, дополнен разделом XXII „Приборы для измерения“. В него включены приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов, а также счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии.