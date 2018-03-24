Transparency International рассказала о незаконных активах депутата-единоросса Андрея Голушко во Франции

Российское отделение международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International

выявило

нарушения среди отечественных чиновников, которые проигнорировали положения новой редакции закона «О запрете отдельным категориям лиц пользоваться иностранными финансовыми инструментами», согласно которым им запрещено не только иметь счета в иностранных банках, но и владеть долями в иностранных компаниях.

"Приобретение недвижимости на юридическое лицо — распространенная практика во Франции. Для российских публичных должностных лиц она выгодна тем, что им не надо декларировать записанную на компании недвижимость", — подчеркнули в Transparency International.

Еще 20 сентября 2017 года организация обращалась по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину , однако до сих пор не получила ответа. На сегодняшний день Голушко остается депутатом и продолжает владеть иностранной компанией, подчеркивают борцы против коррупции.

"Из шести должностных лиц, у которых мы обнаружили признаки нарушения одной и той же нормы законодательства… Матиенко самостоятельно сложил полномочия, Седельникову объявили выговор, Стиславская избавилась от доли в иностранной компании, Голушко продолжает занимать свое кресло, а Дорофеев и Степанюк сообщили, что давно перестали быть учредителями иностранных компаний", — подвели итоги в Transparency International.

В организации пояснили, что в настоящее время эта информация проверяется. Специалисты заявили, что из результатов мониторинга следует отсутствие «сформировавшейся правоприменительной практики и своевременных разъяснений от регулятора». Именно оно, по их словам, позволяет должностным лицам избегать ответственности за подобные нарушения.