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Transparency International рассказала о незаконных активах депутата-единоросса Андрея Голушко во Франции
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Transparency International рассказала о незаконных активах депутата-единоросса Андрея Голушко во Франции 

Newsru.com 57 минут назад
Фото: Newsru.com
Российское отделение международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International
выявило
нарушения среди отечественных чиновников, которые проигнорировали положения новой редакции закона «О запрете отдельным категориям лиц пользоваться иностранными финансовыми инструментами», согласно которым им запрещено не только иметь счета в иностранных банках, но и владеть долями в иностранных компаниях.
В качестве примера специалисты привели депутата Госдумы от "Единой России" Андрея Голушко, который, по их информации, владеет во Франции гражданским обществом по управлению недвижимостью La Chapelle. Согласно документам, юрлицо было создано для покупки элитного дома с бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.
"Приобретение недвижимости на юридическое лицо — распространенная практика во Франции. Для российских публичных должностных лиц она выгодна тем, что им не надо декларировать записанную на компании недвижимость", — подчеркнули в Transparency International.
Еще 20 сентября 2017 года организация обращалась по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину, однако до сих пор не получила ответа. На сегодняшний день Голушко остается депутатом и продолжает владеть иностранной компанией, подчеркивают борцы против коррупции.
Они также обвинили в незаконном владении долями в зарубежных компаниях супругу главы поселения в Новой Москве Оксану Стиславскую, депутата заксобрания Иркутской области Владимира Матиенко, депутата парламента Омской области Владимира Седельникова, а также депутатов Калининградской областной Думы Владислава Дорофеева и Леонида Степанюка.
"Из шести должностных лиц, у которых мы обнаружили признаки нарушения одной и той же нормы законодательства… Матиенко самостоятельно сложил полномочия, Седельникову объявили выговор, Стиславская избавилась от доли в иностранной компании, Голушко продолжает занимать свое кресло, а Дорофеев и Степанюк сообщили, что давно перестали быть учредителями иностранных компаний", — подвели итоги в Transparency International.
В организации пояснили, что в настоящее время эта информация проверяется. Специалисты заявили, что из результатов мониторинга следует отсутствие «сформировавшейся правоприменительной практики и своевременных разъяснений от регулятора». Именно оно, по их словам, позволяет должностным лицам избегать ответственности за подобные нарушения.
"Мы продолжим отслеживать иностранные бизнес-реестры в поисках российских публичных должностных лиц и будем сообщать обо всех подобных случаях в прокуратуру", — заверили в Transparency International.
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