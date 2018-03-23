Чиновники и депутаты игнорируют запрет на владение зарубежными активами

Согласно принятой редакции закона, под иностранными финансовыми инструментами подразумеваются счета в заграничных банках и доли в иностранных компаниях. Нарушение этого положения предполагает лишение чиновника должности, а депутата — мандата. Однако в реальности все оказывается несколько иначе, и еще никто из них не понес указанное в законе наказание, несмотря на описанные там нарушения.

Французское имущество российского парламентария

Сотрудники Transparency еще 20 сентября 2017 года обратились по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину , но он оставил обращение без внимания.

Чешские владения

По данным правозащитников, многие российские чиновники и депутаты местом приобретения иностранных активов выбрали Чехию . Так, супруга главы поселения в Новой Москве Александра Стиславского Оксана владела долей в чешской компании SASSAFRAS s. r. o. Также чета Стиславских задекларировала две квартиры в этой стране.

Правозащитники обратились в Генпрокуратуру относительно владений Стиславских. Их запрос переправили в прокуратуру Москвы, ответа откуда они ждут с октября 2017 года. За это время Оксана Стиславская передала свою долю в чешской компании. О каких-либо последствиях нарушения закона для Стиславского члены Transparency International не слышали.

Легким испугом отделался от обвинений в нарушении закона депутат заксобрания Омской области Владимир Седельников , получив от коллег лишь выговор за свои иностранные активы. Но это никак не заставило его ни сложить мандат, ни избавиться от компании SeMal Trade s. r. o., в которой он является и директором, и учредителем.

Также не обращает внимания на закон калининградский депутат-единоросс Леонид Степанюк: он продолжает оставаться учредителем и директором чешской компании Delta Invest Service s. r. o. Об этом свидетельствует реестр юридических лиц Чехии.

Подчиненные закона

Между тем теперь уже бывший депутат заксобрания Иркутской области , председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Владимир Матиенко сложил с себя полномочия народного избранника после того, как общественники обнаружили во все том же реестре чешскую компанию ALLORI MOOD s. r. o. В фирме он вместе с женой являлся учредителем и был директором. Правда, расставание с депутатским мандатом он объяснял выходом на пенсию.

В свою очередь, депутат Калининградской областной Думы Владислав Дорофеев посчитал, что власть дороже денег. И поэтому после обращения в прокуратуру правозащитников из Transparency International он предпочел выйти из состава учредителей созданной им компании DOKA KV.

Несмотря на адекватную реакцию двух депутатов на закон, результаты мониторинга, по мнению Transparency International, говорят об отсутствии сформировавшейся правоприменительной практики и своевременных разъяснений от регулятора. И именно это дает возможность должностным лицам избегать ответственности за свои заграничные владения.