Агентство Soldis Branding представило новую упаковку препарата «Кагоцел»

Представители Soldis подчеркивают, что обновление образа «Кагоцел» приурочено к пятнадцатилетию популярного бренда. Дальнейшее его развитие должно сопровождаться обновлением упаковки и привлечением внимания потенциальных покупателей. Рынок фармацевтических препаратов являются очень динамичным — все время появляются новые производители и медицинские изделия. Поэтому компании «со стажем» просто обязаны идти в ногу со временем и постоянно совершенствовать как ассортимент выпускаемой продукции, так и ее оформление.

Среди новых элементов упаковки «Кагоцела» дизайнеры, прежде всего, отмечают появление лучей света, символизирующих постоянство и верность традициям, а также качество и эффективность препарата. Уменьшение толщины упаковки стало своеобразным подарком для пользователей, вынужденных каждый день иметь «аптечку» при себе и стремящихся к минимизации размеров и веса лекарств.

Владелец ТМ Soldis Арсений Сольдау утверждает, что обновление образа подразумевало не просто совершенствование каких-то элементов, а внедрение комплекса взаимосвязанных инструментов. В результате удалось сделать упаковку заметной, удобной и востребованной. Речь, в частности, идет об использовании шрифта Брайля, нанесении дополнительной информации о типе лекарства, количестве таблеток и пр.