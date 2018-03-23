Oll korrect! Откуда пришло выражение «о'кей» и где его не стоит использовать

23 марта принято считать днем рождения выражения «о'кей». Появившееся, по-видимому, в XIX веке, за каких-то пару веков оно стало одним из самых популярных на планете. Об истории междометия, теориях о его происхождении, а также распространенных жестах, с которыми лучше быть поосторожнее, — в материале портала Москва 24.

К настоящему времени выражение «о'кей» стало самым распространенным и известным в мире, понятным почти везде. Именно с этим связан интерес к его этимологии: известно около 40 различных версий происхождения выражения — из английского, французского, греческого, немецкого языков и даже из языка индейского племени чокто. До 1960-х именно последний вариант считался самым вероятным: индейцы чокто свое согласие выражали с помощью слова «okeh».

Существует много версий происхождения выражения. Одна из главных повествует о том, что оно означало аббревиатуру шуточного выражения «oll korrect» ("все правильно"), написанного с двумя ошибками и появившегося 23 марта 1839 года в американской газете Boston Morning Post. Два других варианта возникновения слова связаны с американскими президентами Эндрю Джексоном (тоже писавшего «все правильно» сокращенно и с ошибками) и Мартином Ван Бюреном — из-за названия места его рождения, городка Киндерхук, ставшего частью его предвыборного слогана «Old Kinderhook is O. K.»

Кроме, собственно, американского происхождения, существует целый ряд «локальных» версий появления всеми понятного выражения согласия, «завезенного» в США из других стран. Французы связывают его с военным временем и написанием в рапортах «ноль убитых» ("0 killed"), позже сократившегося до ОК, немцы — с журналистским делом, когда при отсутствии правок корректоры писали на полях статьи «ohne Korrektur» ("без корректуры"). Свой «окей» был и у греческих моряков, учителей и эмигрантов, использовавших выражение «ολα καλα» ("все в порядке") в зависимости от контекста в тетрадях учеников или в телеграммах родным, и у гасконцев (в качестве отдельного слова «oc», являющегося южнофранцузским вариантом «да»). Вполне вероятно, что в немного измененном написании это выражение пришло из Франции Англию , а потом — и в Северную Америку. А относящееся к 1816 году выражение было найдено еще и в дневнике плантатора с Ямайки — он цитировал своего раба, произносящего именно эти две буквы в том же контексте.

Как бы то ни было в действительности, выражение «ОК» могло прийти из разных источников одновременно. Исследователи полагают, что до своего появления в печати оно уже должно было закрепиться в разговорном языке, просуществовав там, как минимум, десятилетие.

Язык жестов Для обозначения выражения есть и собственный жест, распространенный, в первую очередь, в США и Европе: большой и указательный пальцы складываются в кольцо, в то время как три остальных пальца остаются почты выпрямленными. Жест стал популярен еще в 1836 году тоже во время президентской гонки в поддержку Мартина Ван Бюрена. Правда, лучше не пользоваться им в Бразилии (там этот жест считается оскорбительным).

Ираке, Нигерии и Еще один знак, с помощью которого мы выражаем согласие — поднятый вверх большой палец. Его местом происхождения принято считать Древний Рим , где публика в театрах пользовалась поднятым вверх или опущенным пальцем, чтобы дать понять, хотят ли они оставить в живых гладиатора. Но и этот жест не так однозначен: с ним стоит быть осторожным в Иране Афганистане — в этих странах он имеет непристойный смысл.

Индонезии, Китае и Турции. Неоднозначен и знак фиги: в Древнем Риме это изображение считалось амулетом от сглаза и связывалось с женскими репродуктивными органами. Сегодня же он имеет негативное значение в России

Австралии и Сложенные в букву «V» пальцы вошли в обиход благодаря Уинстону Черчиллю , использовавшему их в качестве знака победы во Второй мировой войне. Хиппи использовали этот же жест как замену слову «мир». А вот в Великобритании, Ирландии Новой Зеландии этот жест легко становится оскорбительным — стоит только повернуть руку ладонью к себе.

Ну и, наконец, вполне безобидный и, казалось бы, общепринятый кивок головой означает отрицание у болгар. У происхождения такого исключения тоже есть теория. Рассказывают, что традиция относится ко временам болгаро-османских войн. Якобы болгары договорились поменять жесты местами, чтобы во время пыток обмануть мусульман, отвечая на вопрос, отрекаются ли они от православной веры.

Лиза Минаева