Набережночелнинский КБК планирует освоить выпуск новой продукции

Представители комбината отмечают, что открытие нового производства напрямую связано с перспективами сотрудничества с китайской компанией Haeir, являющейся крупнейшим резидентом ТОР «Набережные челны». Китайский производитель планирует открыть в течение ближайших трех лет несколько заводов, выпускающих телевизоры, холодильники и пр. бытовую технику. КБК, в свою очередь, рассчитывает стать основным поставщиком упаковки для выпускаемой продукции.

Официальный сайт комбината сообщает, что новую линию Jumbo по выпуску гофроупаковки поставит итальянский производитель Engico. Ожидается, что в июне-июле будущего года будут выполнены все работы по монтажу оборудования, а в августе новую линию планируют ввести в эксплуатацию.