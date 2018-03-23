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Набережночелнинский КБК планирует освоить выпуск новой продукции
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Набережночелнинский КБК планирует освоить выпуск новой продукции 

ИнформУпак 1 час назад
Представители комбината отмечают, что открытие нового производства напрямую связано с перспективами сотрудничества с китайской компанией Haeir, являющейся крупнейшим резидентом ТОР «Набережные челны». Китайский производитель планирует открыть в течение ближайших трех лет несколько заводов, выпускающих телевизоры, холодильники и пр. бытовую технику. КБК, в свою очередь, рассчитывает стать основным поставщиком упаковки для выпускаемой продукции.
Официальный сайт комбината сообщает, что новую линию Jumbo по выпуску гофроупаковки поставит итальянский производитель Engico. Ожидается, что в июне-июле будущего года будут выполнены все работы по монтажу оборудования, а в августе новую линию планируют ввести в эксплуатацию.
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