Вы это заслужили! 6 стран, где весна уже наступила 

Португалия Португалия — это самый настоящий рай для туристов. К тому же, в отличие от Франции или Италии, путешественников здесь гораздо меньше, поэтому никто вам не помешает в полной мере насладиться достопримечательностями и красотами этой удивительной страны. Разноцветные фасады домов, живописные улочки в старых кварталах, многочисленные монастыри и уютные ресторанчики, где божественно готовят рыбу на гриле не оставят равнодушными никого, даже самых бывалых скептиков. Испания Эта страна порадует тех, кто уже отчаялся согреться под лучами весеннего солнца. Здесь можно увидеть мандариновые и апельсиновые деревья и хоть ненадолго забыть о снеге, которого в этом году выпало с лихвой. Рекомендуем отправиться в Севилью, где можно неспешно прогуляться по городским залитым солнцем улицам, завернуть в одно из многочисленных кафе и выпить бодрящий ароматный кофе. Италия В этой солнечной стране так же, как и в соседней Испании, кажется, что весна не заканчивается никогда. Еще бы, стоит лишь обратить свой взор южнее, например, к Риму, и можно обнаружить цветущие мандариновые или персиковые деревья практически в конце зимы. Добавьте сюда еще гостеприимство улыбчивых итальянцев, невероятно вкусные традиционные блюда, живописные города, уникальные достопримечательности и ласковое солнце — секрет настоящей дольче вита раскрыт! Грузия Чтобы насладиться весенним солнцем, гостеприимством и суровой красотой горных храмов, вовсе не обязательно ехать в Европу. Все это (и даже больше!) можно найти в Грузии. Отправляйтесь в Тбилиси или Батуми, прогуляйтесь по старому городу, загляните в местные харчевни, попробуйте «Киндзмараули» или «Сулико» и непременно научитесь танцевать лезгинку. Почему бы, собственно, и нет? Япония Ну а если вам захотелось восточной экзотики, тогда обратите свой взор на Японию. Именно в это время на юге страны начинается сезон Ханами (цветения сакуры), который постепенно переходит в северные районы и заканчивается лишь в мае. Настоящие ценители прекрасного уверяют, что это зрелище стоит увидеть хотя бы один раз в жизни, ведь не зря именно сакура является визитной карточкой Японии. Кроме того, любители-садоводы смогут в это время увидеть и цветущие азалии, и разноцветный мох, и таинственный черный цветок карафуне. Только помните, что весной здесь наблюдается наплыв туристов, поэтому о брони отеля стоит позаботиться заранее. Китай Чтобы в полной мере насладиться весной, а также увидеть Китай без смога, небоскребов и жутких автомобильных пробок, следует отправляться прямиком в Ханчжоу. Именно этот город смог сохранить свое культурное и историческое прошлое, впечатляя даже самых искушенных туристов. Так, например, здесь можно прогуляться по роскошному парку со старинными пагодами, родниками, чайными плантациями и озером Сиху, которое является сердцем и символом древней китайской столицы. Кроме того, истинные романтики советуют встретить здесь закат, ведь он настолько прекрасен, что в такие моменты хочется расплакаться от счастья и признаваться в любви своей второй половинке снова и снова. Фото: Shutterstock