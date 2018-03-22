Госжилнадзор Волгограда: управляющая компания обрекла дом чернобыльцев на разрушение

Волгограде Госжилнадзор выписал крупный штраф управляющей компании, которая занимается обслуживанием расползающегося в стороны дома на улице Хользунова, 27. Побывав в стенах, где живут чернобыльцы и ветераны, инспекторы убедились, что «ЖилЭксперт» своим бездействием обрек дом на разрушение.

Разломы в стенах, отсутствие контрольных маячков и перекошенные окна. Именно так выглядит сегодня многоквартирный дом на улице Хользунова, первые трещины по которому поползи 20 лет назад. После публикаций V1.ru в жилище ветеранов и чернобыльцев побывали инспекторы Госжилнадзора. Проверив жалобы волгоградцев на месте, инспекторы убедились в полном бездействии управляющей копании.

— В случаях, подобных тому, который наблюдается на улице Хользунова, 27, представители управляющей компании должны устанавливать контрольные маячки, чтобы следить за дальнейшей динамикой раскрытия трещин. Но эти работы были выполнены только после того, как мы провели проверку, — рассказали V1.ru в жилинспекции. — Деформации здания на Хользунова уже представляют большую опасность для жильцов. Учитывая это соответствующие меры должны приниматься незамедлительно, но этого не произошло.

Побывав в расползающемся доме, сотрудники Госжилнадзора обратили внимание и на его внешний облик. Со стороны главного фасада инспекторы заметили разрушение кирпичной кладки. Эти дефекты «ЖилЭксперт» должен был основательно заделать, а не замазывать тонким слоем штукатурки и цементным раствором.

В доме, который начал рушиться еще в конце 90-х годов большинство жильцов — это ветераны и чернобыльцы. Волгоградцы сегодня мечтают лишь о том, чтобы их дом признали аварийным и уповают лишь на проведение экспертизы. Спасительным кругом может стать проведение капитального ремонта, сроки которого предлагают перенести на 2026 год.

За не установленные вовремя маячки компании «ЖилЭксперт» выписали штраф в размере 125 000 рублей. V1.ru будет следить за судьбой многострадального дома и его жильцов, которые со страхом ложатся спать в своих квартирах.