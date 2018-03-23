Минздрав направит жалобу на действия ФАС

Как стало известно, ФАС в ходе внеплановой проверки Минздрава выявила признаки заключения министерством антиконкурентного соглашения, которое могло привести к созданию для "Р-Фарм" преимущественных условий в закупках препаратов.

"В связи с появлением информации о якобы выявленном в результате проверки ФАС России факте сговора между Минздравом России и компанией «Р-Фарм» сообщаем, что данная информация не соответствует действительности… Министерством здравоохранения России будет направлена жалоба в Генеральную прокуратуру России на действия ФАС", — заявили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве подчеркнули, что контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе.

Ранее сообщалось, что ФАС установила монопольно высокую цену на препарат против рака.