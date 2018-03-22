Лучшее за день. 22 марта

Как доступный секс способствовал одомашниванию собак, почему президент РАН считает, что уборщиц надо лишить права голоса, как пробелы помогают быстрее читать и зачем ученые предлагают солить атмосферу? Лучшие материалы дня Indicator.Ru собрал в ежедневный ночной дайджест.

Наша соотечественница стала одной из 15 обладательниц награды «Для женщин в науке» от L’Oreal-UNESCO. Поздравляем!

В РАН в очередной раз обсуждают новый закон об Академии. Чего не хватает для популяризации науки и почему президент РАН считает, что уборщиц надо лишить права голоса, читайте в нашем репортаже.

Важным фактором для одомашнивания собак и разграничения их полового поведения от поведения их диких предков стал доступный секс.

Оказывается, пробелы помогают чтению. Но только в том случае, если вы читаете нечто осмысленное.

В генах время от времени встречаются так называемые нонсенс-мутации. Настолько ли они бессмысленны, как считалось, выясняли биологи, изучая эволюцию «сломанных» генов.

Если еда кажется вам невкусной, иногда достаточно просто посолить. С глобальным потеплением и атмосферой ровно то же самое.

Есть морковь или чернику, заниматься йогой или просто прогуливаться? Или просто взять и пойти к офтальмологу? Разбираемся, чем нас лечат от близорукости и может ли от нее что-нибудь помочь на самом деле.

Физики впервые получили постоянной работающий мазер. Да еще при комнатной температуре!

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