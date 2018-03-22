В Мостовском районе ведется поисковая операция: в лесу заблудился подросток

Краснодар . 22 марта — Новая Кубань. О пропаже парня заявила в полицию его мать. Он ушел из дома в лес, потом позвонил ей и пожаловался на то, что заблудился, связь прервалась. Больше созвониться с ним не удалось.

Личный состав Отдела МВД России по Мостовскому району поднят по команде «Общий сбор». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подростка ищет полиция, сотрудники МЧС , егеря. Западную часть поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген обследуют кинологические группы со служебными собаками. На розыск ориентированы и полицейские пограничных районов.

Проведение поисково-спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями. Скорее всего из-за этого специалисты не могут применить беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.