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В Мостовском районе ведется поисковая операция: в лесу заблудился подросток
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В Мостовском районе ведется поисковая операция: в лесу заблудился подросток 

Новая Кубань 51 минуту назад
Фото: Югополис
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. О пропаже парня заявила в полицию его мать. Он ушел из дома в лес, потом позвонил ей и пожаловался на то, что заблудился, связь прервалась. Больше созвониться с ним не удалось.
Личный состав Отдела МВД России по Мостовскому району поднят по команде «Общий сбор». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Подростка ищет полиция, сотрудники МЧС, егеря. Западную часть поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген обследуют кинологические группы со служебными собаками. На розыск ориентированы и полицейские пограничных районов.
Проведение поисково-спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями. Скорее всего из-за этого специалисты не могут применить беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.
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