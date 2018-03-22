Премьер Бельгии предложил создать постоянный канал диалога России с ЕС

Премьер Бельгии Шарль Мишель высказался за создание Евросоюзом постоянного канала диалога с Россией для снижения напряженности в отношениях и решения возникающих проблем.

По словам политика, на данный момент «нет постоянного политического канала высокого уровня, чтобы попытаться вместе с Россией решать разногласия, попытаться открыть канал, чтобы двигаться к снижению эскалации, передает РИА „Новости“

При этом он подчеркнул, что „эта констатация возникла еще задолго до Солсбери“.

»Внутри ЕС мы много говорим о России, но мало говорим с самой Россией… вести диалог с Россией имеет смысл», — отметил Мишель.

Напомним, в четверг в ЕС косвенно подтвердили отсутствие доказательств вины России в деле Скрипаля. Так, советник канцлера Германии выразил сомнение, что британский премьер Тереза Мэй сможет в рамках саммита ЕС рассказать коллегам нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России.