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Премьер Бельгии предложил создать постоянный канал диалога России с ЕС
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Премьер Бельгии предложил создать постоянный канал диалога России с ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Премьер Бельгии Шарль Мишель высказался за создание Евросоюзом постоянного канала диалога с Россией для снижения напряженности в отношениях и решения возникающих проблем.
По словам политика, на данный момент «нет постоянного политического канала высокого уровня, чтобы попытаться вместе с Россией решать разногласия, попытаться открыть канал, чтобы двигаться к снижению эскалации, передает РИА „Новости“.
При этом он подчеркнул, что „эта констатация возникла еще задолго до Солсбери“.
»Внутри ЕС мы много говорим о России, но мало говорим с самой Россией… вести диалог с Россией имеет смысл», — отметил Мишель.
Напомним, в четверг в ЕС косвенно подтвердили отсутствие доказательств вины России в деле Скрипаля. Так, советник канцлера Германии выразил сомнение, что британский премьер Тереза Мэй сможет в рамках саммита ЕС рассказать коллегам нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Европа не готова поддержать антироссийский призыв Мэй.
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