Кто «сделал» русских ленивыми

«Лень — одна из главных черт русского характера» — именно так с древних времен и до наших дней думают о нашем народе иностранные наблюдатели. Но как у них сложился такой стереотип и почему он живуч до сих пор?

Что писали иностранцы о Руси

Европейцы, американцы, а также трудолюбивые азиаты уверены, что русские склонны к безделью и лени, потому что они по природе — созерцатели. Дескать, такой менталитет: лежать и смотреть в окно, как там, что-то само собой происходит.

Это же отражено и в национальном фольклоре; в сказке «По-щучьему велению» Емеля наблюдает за делами, не слезая с печи, в «Курочке Рябе», в «Царевне-лягушке» и в «Сказке о рыбаке и золотой рыбке» видны устремления главных героев получить богатство не работая, чтобы оно само упало к ним в руки.

Немцы, приезжавшие в Россию , отмечали, что русские во всех делах все перекладывают на авось: «…Если ты сегодня можешь что-то не делать, не делай — авось само собой уладится…»

Англичане долгое время имели представление о русских исключительно из книги Джилса Флетчера «О Государстве Русском», изданной в Лондоне в 1591 году. Посланник английской королевы Елизаветы I к царю Фёдору Ивановичу посетил нашу страну в 1588 году и затем написал: «…Народ, хотя вообще способный переносить всякие труды, предается лени и пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного пропитания…»

Французы, на протяжении веков, даже в парижских академических кругах при разговоре о России использовали цитаты из труда «Состояние Русской Державы и великого княжества Московского», написанного Якобом Маржеретом в первой четверти XVII века. Этот французский офицер с 1600 по 1606 год служил вольнонаемным телохранителем при дворе царя Бориса Годунова и тоже весьма нелестно высказался о характере русских: «…Невзирая на изобилие и дешевизну съестных припасов простой народ довольствуется очень немногим: (…) ибо не знает никакой промышленности, весьма ленив, работы не любит и так предан пьянству, как нельзя боле…»

Неужели действительно лень и беспробудное пьянство — давняя характерная черта нашей нации? И поэтому все всегда так плохо в государстве Российском?

Различия западного и восточного менталитета

Немецкий социолог XX века, философ, историк и политический экономист, профессор Эмиль Максимилиан Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» объясняет различие между западным (протестантским) и восточным (православным) мировоззрениями. Суть заключается в том, что трудолюбие и получение выгоды в протестантизме имеет весомое одобрение. Бог любит тружеников, которые своими руками добиваются лучшей жизни. Потому западные народы — ориентированы на обогащение и трудолюбивы.

Христианская ортодоксальная церковь, которая в России называется православной, исповедует, что главное — страдание: «Христос терпел и нам велел». Поэтому любой труд бесперспективен, ведь вознаграждение за свою добродетель христианин получит в только в загробной жизни. А если мотивации к труду нет, значит и обогащения не будет.

Вебер считал, что славянская этика больна, поскольку нет ни в православной религии, ни в народном сознании тяги к ответственному созидательному труду. Поэтому в России веками и процветает повальная нищета и пьянство. Вот только эта доктрина идет вразрез с некоторыми фактами.

О русском труде и богатстве

Знаменитый русский литературный памятник «Домострой» датируется XVI веком, при этом его автор повествует, что составил сей канон православной жизни, позаимствовав поучения из более ранних славянских источников: «Измарагд», «Златоуст», «Златая цепь» и другие.

И всегда в русской жизни правильным было: «…И стару и малу всякое дело начати или рукоделничати, или ести или пити или ества варити или печи што и всякие приспехи дела-ти и всякое рукоделие и всякое мастерьство (…) да молитву Исусову проговоря (…) тому Божия милость поспешествует. Ангели невидимо помогают. (…) А людей (…) держати чтобы были рукоделны, кто чему достоин и какому рукоделию учен…»

То есть в православии с древних времен проповедуется, что труд всегда награждается милостью Божьей.

А вот ещё одно наблюдение о русской жизни, которое датировано XVII веком и принадлежит хорватскому просветителю Юрию Крижаничу , состоявшему, в то же время на русской службе: «…Люди даже низшего сословия подбивают соболями целые шапки и целые шубы, а что можно выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом? (…) Такого безобразия нет нигде в Европе. Наигоршие черные люди носят шелковые платья. Их жен не отличить от первейших боярынь…»

Однако если русские повально подвержены лени и не работают, то откуда в стране и у народа богатства?

«Экстремальный» русский труд

При внимательном отношении к русскому мировоззрению, иностранцы не учли и не увидели массу факторов, из-за чего миф о русской лени до сих пор на Западе считается аксиомой. Суровые природные условия жизни и история, насыщенная частыми событиями, приучила русский народ, трудолюбивый по своей сути, к «стихийной» работе. Отсюда известная русская пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». У славянских народов во все века существует «горячая пора»: уборка урожая, сенокос, посев озимых, которые нужно осуществить как можно скорее, пока не ударил мороз.

У русских не бывает распланированных задач и даже если их назначить, такой запрограммированный труд все равно будет неэффективен, потому что в России все всегда происходит по «воле Божьей». И сегодня каждый русский знает, что «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но в стране и ранее и сейчас производятся колоссальные богатства, создаются культурные ценности, и все потому, что «русские медленно запрягают, но быстро ездят».